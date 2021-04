Sredi popoldneva vozila s skoraj dvema promiloma

8.4.2021 | 10:45

Nesrečo v Pijavicah je povzročil 22-letni voznik. (foto: PGD Sevnica)

Brežiški policisti so včeraj okoli 15.30 ure v Brežicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da je 54-letnica pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,90 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odpeljali so jo v prostore za pridržanje, ji odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi seznanili sodišče.

Nesrečo zakrivil 22-letnik

O prometni nesreči v Pijavicah na območju PP Sevnica so bili policisti obveščeni okoli 18.30 ure. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 62-letni voznik. Oba voznika in 22-letno potnico v vozilu povzročitelja so reševalci oskrbeli, utrpeli naj bi lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zajeli skupino migrantov

Policisti PP Krško so na območju Orehovca izsledili in prijeli dvajset državljanov Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.