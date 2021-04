FOTO: Pozeba dotolkla vse vrste sadja, nekatere povsem - slive, marelice so šle, breskev ni, ...

8.4.2021 | 12:10

Oroševanje v Posavju (foto: J. K.)

Nasad hrušk v Volčjem – lastnik Jure Bostele je dve noči zapored kuril bale. (foto: J. K.)

Posavske jablane so bile v cvetju, ko jih je prekril sneg. Čez nekaj dni bo vse rjavo, zdaj se prave posledice še ne vidjo ... (foto: J. K.)

Marelice in breskve so pozeble že pred enim tednom, sadjarji na Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini pa so v minulih dveh nočeh obrali še hruške, jabolka, češnje, slive, škoda bo tudi na zgodnjih sortah grozdja, pravi specialistka za sadjarstvo na novomeškem Kmetijsko gozdarskem zavodu Andreja Brence. »Tako nizkih temperatur ne pomnimo, v višje ležečih sadjarskih legah na trebanjskem, šentjernejskem in na sevniškem koncu so se v noči na sredo spustile tudi do -8, do -9 stopinj C. Največji problem pa je, da so trajale tako dolgo, ponekod so se po ničlo spustile že zvečer. Posledice sicer sedaj še niso vidne, bodo pa čez nekaj dni, pri jablanah pa še dokončno ob junijskem trebljenju, ko bodo odpadli poškodovani plodovi,« je dejala Brencetova.

Kakšen bo na koncu izplen, se bo po njenih besedah videlo šele čez kakšen mesec dni.

Evrosad orošuje ...

To je bila že peta pozeba v zadnjih šestih letih, zato sadjarji vse bolj obupujejo. Mnogi nimajo možnosti za oroševanje, ker v bližini ni vode, tudi naložba v oroševalni sistem je velik finančni zalogaj. Evrosad Krško del pridelka jabolk, breskev in sliv rešuje z oroševanjem, lani so bili uspešni, je povedal direktor Boštjan Kozole, upajo, da bodo tudi letos. Predvidoma bodo prve grobe ocene imeli čez en teden.

Samo včeraj je sistem oroševanja v Evrosadu deloval 16 ur, poraba vode pa znaša prek 2000 kubičnih metrov na uro, je dejal Kozole in dodal, da je dober vir vode ključnega pomena pri oroševanju. Drugih tehnoloških ukrepov se niso posluževali, so pa že pred tem drevesa krepili z mikroelementi. Evrosad sicer prideluje jabolka, hruške, breskve in jagode, zmanjšani pridelek zaradi pozebe pa so v družbi utrpeli tudi lani.

... drugi kurijo in dimijo nasade

Nekateri sadjarji nizke temperature blažijo s kurjenjem in z dimljenjem nasadov. Tudi Bosteletovi iz Zg. Pohance v krški občini, ki pridelujejo hruške na 13 hektarjih, nekaj nasadov je v Artičah, nekaj v bližini doma. Že dve noči so prebedeli v nasadih. »Mi smo dimili s senenimi balami, ki so bile mokre od snega in smo tako dobili še več dima. Po prvih ocenah smo nekaj pridelka rešili, brsti so še zeleni. Je pa to mukotrpno opravilo, stroški za bale in delo znašajo preko 10.000 evrov, dve noči je bilo v nasadih po 15 ljudi,« je povedal Jure Bostele.

Sicer Bosteletovi v plastenjakih gojijo tudi več hektarjev jagod, prve že zorijo, pa tudi solata že raste, a kaže, da tam večje škode zaradi pozebe ne bo.

Spodaj v fotogaleriji še nekaj fotografij, ki jih je na svojem FB profilu objavil evropski poslanec iz Posavja Franc Bogovič in zapisal: »Jablane v zgodnji fazi cvetenja bodo zopet zelo prizadete zaradi pozebe, saj je temperatura okoli minus 8° bistveno prenizka v takšni razvojni fazi. Žal že četrta pozeba v zadnjih šestih letih.«

J. K.

