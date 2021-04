Delež pozitivnih testov poskočil; narašča tudi število bolnikov v obeh regijskih bolnišnicah

8.4.2021 | 11:30

SB Novo mesto in Brežice - v obeh število covidnih bolnikov narašča. (arhiv DL)

Sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe se je znova približalo rdeči fazi.

Včeraj so v Sloveniji potrdili 1527 primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer so opravili 5360 PCR testov. Delež pozitivnih testov je bil visok, kar 28,5-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Za primerjavo, prejšnjo sredo, ko je bilo potrjenih 1336 novih primerov okužbe, je bil ta delež 23,8-odstoten. Včeraj so sicer opravili tudi 20.790 hitrih testov, a število pozitivnih ni znano, saj pristojni teh podatkov še vedno ne sporočajo.

Podatki sledilnika še kažejo, da se je znova povečalo število aktivno okuženih oseb, in sicer na 13.664. Na 917 se je povečalo tudi sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe na dan (meja za prehod v rdečo fazo je pri 1000).

V slovenskih bolnišnicah je danes ležalo 599 covidnih bolnikov, od tega jih je 129 potrebovalo intenzivno terapijo. Na žalost je pet bolnikov umrlo.

Število covidnih bolnikov v obeh regijskih bolnišnicah še vedno narašča. V Splošni bolnišnici Novo mesto jih imajo danes 37 (včeraj 35) - pet so jih sprejeli in tri odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice pa imajo danes 13 covidnih bolnikov (včeraj 11) - tri so sprejeli in enega odpustili.

Med občinami, kjer so v sredo zabeležili visoko število novo potrjenih primerov, so na današnji vladni novinarski konferenci izpostavili Brezovico (24), Domžale (21), Kamnik (31), Celje (62), Slovensko Bistrico (29), Velenje (34), Žalec (24), Črnomelj (18), Novo mesto (31), Ribnico (22), Koper (41), Novo Gorico (23), Ljubljano (234) in Maribor (60).

Vlada bo sicer danes, kot smo poročali, predvidoma odločala o spremembah vladnega semaforja sproščanja ukrepov.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni true truic https://www.odpriteoci.com/post-1/poro%C4%8Dilo-agencije-ema-%C5%A1tevilke-mrtvih-in-po%C5%A1kodovanih-vztrajno-nara%C5%A1%C4%8Dajo-ustavimo-ta-genocid?postId=606c99914569b30015e7d4d4&fbclid=IwAR01NFCgbAY7cIY6Fs-VLLNPiXh83SI45aE1FY-92rzU8vhu39xkxvWNL_4 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Hm ja teorije zarote pa to...al kaj si nam mislil povedat? redukcija prebivalstva? No jaz pa mislim da temu tako ni, ker drugače bi ti hudobni ljudje ki po vaših teorijah stojijo zadaj prvo začeli s ceplenji v Afriki, Indiji ... Drugo kar me prepričuje da ne gre za zaroto ampak poleg zajezitve virusa kvečjemu tudi za denar je to, da se preprečuje ruska cepiva v EU.... Preglej samo prijavljene komentatorje