Šentjernejčani spet brez pediatrinje

8.4.2021 | 16:25

V Zdravstveni postaji Šentjernej deluje tudi pediatrinja. Bo tako tudi v prihodnje? (Foto: L. M.)

Šentjernej - Šentjernej spet ostaja brez svoje pediatrinje.

S 30. aprilom delovno mesto v Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto zaključuje pediatrinja Slavojka Borković, dr. med., spec., ki je imela ordinacijski čas v pediatrični ambulanti Zdravstvene postaje Šentjernej organiziran štirikrat tedensko. Preostalo je delala v Novem mestu. Zaposlena je bila od lanskega septembra, do zdaj pa se je pri njej opredelilo 684 otrok in mladostnikov.

Občina Šentjernej in ZD Novo mesto sta tako spet pred težko nalogo - priti do stalnega pediatra za polni delovni čas v Šentjerneju, kar si domačini že dolgo želijo. A ni enostavno, saj pediatrov in zdravnikov primarnega zdravstva primanjkuje nasploh v Sloveniji in so mnogi kraji brez njih, problem pa bi bilo nedvomno treba rešiti na sistemski ravni.

Kaj o problematiki povesta župan Jože Simončič in direktorica ZD Novo mesto mag. Alenka Simonič, pa si preberite v današnji aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

L. Markelj