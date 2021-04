V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, učenci in dijaki pa v šole

8.4.2021 | 14:30

Simona Kustec (STA)

V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, dijaki in učenci pa v osnovne in srednje šole, je sklenila vlada. Po besedah ministrice Simone Kustec bo pouk potekal na enak način kot pred zaprtjem javnega življenja, to pomeni, da se v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, dijaki prvih treh letnikov pa se šolajo po modelu C.

Po modelu C, dijaški domovi vrata odpirajo v nedeljo

Šolanje po modelu C pomeni, da se bo polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šolala v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Dijaški domovi bodo po besedah ministrice odprti že v nedeljo.

S tem po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport izpolnjujejo zavezo, ki so jo dali pred ustavitvijo javnega življenja s 1. aprilom.

Maske niso več obvezne pri pouku športne vzgoje

Pozvala je k doslednemu spoštovanju ukrepov ob vračanju. Maske so povsod v šoli obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijake, otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športa, je povzela.

Prostovoljno samotestiranje dijakov in osnovnošolcev

Napovedala je, da poleg teh ukrepov, rednega tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja kot dodaten ukrep za preprečevanje okužb v šolah skupaj z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) načrtujejo možnost prostovoljnega samotestiranja dijakov in učencev, s katerim si želijo začeti čim prej. "Ocenjujemo, da je tak ukrep dobrodošel in dobronameren in ga prosim tudi razumite zgolj na ta način," je pozvala.

Ministrstvo bo po besedah Kustečeve v prihodnjih dneh šolam posredovalo informativni film, s katerim se bodo lahko učenci, dijaki, starši in zaposleni na šolah podrobno seznanili s potekom in načinom samotestiranja. Ministrstvo v ta namen skupaj z ministrstvom za zdravje in NIJZ v petek načrtuje skupni virtualni sestanek z ravnatelji srednjih šol, naslednji teden pa še z ravnatelji osnovnih šol. Ministrica ocenjuje, da se bo potem zanimanje dijakov in učencev za samotestiranje, ki je trenutno okoli 20-odstotno, povečalo. Testi za samotestiranje bodo brezplačni.

Odprti do konca šolskega leta?

Ali bodo vrtci in šole ostali odprti do konca šolskega leta, je sicer po besedah ministrice odvisno od vseh in od spoštovanja ukrepov. Odprte šole po njenih besedah ostajajo prioriteta tudi pri morebitnih popravkih semaforja sproščanja ukrepov, o katerih bodo popoldne govorili na delovnem sestanku vlade s svetovalno skupino ministrstva za zdravje na Brdu pri Kranju.

Dodatno si na ministrstvu želijo, da bi se lahko v predavalnice čim prej vrnili tudi študenti. O tem bodo predstavniki več ministrstev in NIJZ po besedah Kustečeve v petek govorili tudi na sestanku s predstavniki Študentske organizacije Slovenije.

Matura, kot določeno

Glede izvedbe obeh matur in nacionalnega preverjanja znanja je ministrica povedala, da naj bi potekali v rokih, ki so bili določeni. "Če pa bi se epidemiološka slika res bistveno spremenila na slabše, pa imamo še vedno izkušnjo od lani, da termin prestavljamo, česar pa si ne želimo," je dejala. Trenutno sicer po besedah ministrice skupaj z NIJZ iščejo rešitev, kako ravnati, če je učencem in dijakom na dan, ko bi morali opravljati nacionalno preverjanje znanja ali maturo, odrejena karantena.

Kar se tiče odprtih šol, je bilo sicer na ustavno sodišče do zdaj vloženih že več pobud za oceno delov odlokov, ki prepoveduje zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Z ustavnega sodišča so danes sporočili, da so sprejeli v obravnavo pobudo pet- in devetletnice, katerih starša zatrjujeta, da jima zaradi varstva doma in šolanja na daljavo nastaja nepopravljiva škoda. Niso pa sprejeli predloga, da do končne odločitve zadržijo izvajanje posameznih delov odlokov

Simona Kustec: Želja je, da se šport vrne v čas pred zaprtjem države

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 dejala, da je "želja, da se šport vrne v čas pred zaprtjem države", ko je bil 1. aprila zaustavljen skoraj v celoti, in dodala, da bo to odvisno od zdravstvene stroke. Razpravljali bodo tudi o možnosti tekem na državni ravni.

"Predlog odloka za šport, o katerem bomo odločali v teh dnevih, temelji na zavezi, ki je nastala pred krajšim zaprtjem, da se vrnemo na čas pred tem. Ocena je, da je to izvedljivo, dobiti pa moramo še oceno o nadaljnji nevarnosti širjenja virusa. Vsekakor, ko bomo dobili zeleno luč epidemiološkega dela stroke, si želimo šport vrniti v čim večjem obsegu. To ne velja le za vrhunski šport, ampak tudi rekreacijo kot način boja proti virusu. Da bi bila možna tudi vodena vadba na prostem in v zaprtih prostorih, seveda pa bo treba pri tem upoštevati omejitve, kot so medsebojna razdalja, dovoljeno najvišje število udeležencev, pa tudi testiranja vaditeljev na tedenski ravni in podobno," je dodala Kustečeva.

Z odlokom za obvladovanja novega koronavirusa so od začetka meseca prepovedane vse športno-gibalne dejavnosti in treningi, razen rekreacije posamezno ali v krogu družine na prostem ter vadba vrhunskih registriranih športnikov, ki pa ne smejo imeti tekmovanj na nacionalni ravni.

"Ta čas ne morem še ničesar zagotoviti, čaka nas še posvetovanje na ravni svetovalne skupine in odločanje na vladi. Je pa predlog, da se omogočijo tekmovanja tudi na nacionalni ravni, da se vrnejo na treninge preostali kategorizirani športniki ter da se sprosti rekreativna vadba ob upoštevanju ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prihodnjih dnevih pa bo dokončno znano, kakšna bo oblika te zelene luči," je pojasnila Kustečeva in se zahvalila športnim organizacijam za razumevanje.

"Bili smo ves čas v dialogu s športnimi organizacijami, ki so 'stisnile zobe', da smo to obdobje oddelali in dosegli pozitivne rezultate v boju z nadaljnjem širjenjem virusa, da bomo lahko v naslednjem tednu v bolj običajnem obsegu zaživeli in se vrnili nazaj v normalne tirnice," je končala ministrica.

STA; M. K.