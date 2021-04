Kmalu po izboljšani cesti

8.4.2021 | 19:30

V Marindolu (Foto: M. L.)

Gradbišče na cesti v Miličih pred dnevi. (Foto: M. L.)

Marindol - Še približno mesec dni bodo obnavljali cestni odsek med Marindolom in Žuniči, potem ko so ta del državne ceste začeli preurejati novembra lani.

Posodobitev, ki jo plača država, bo stala približno milijon evrov.

Na cesti zdaj velja popolna zapora prometa, v začetku je bila polovična. Obvoz za osebna vozila je možen iz Vinice v Adlešiče skozi Tribuče, za tovorna vozila poteka skozi Črnomelj.

Na tem odseku cesto obnavljajo v treh etapah, in sicer od Marindola do Miličev, del skozi vas Miliči in od Miličev do Žuničev. Na cesti na celotnem odseku bodo uredili odtoke za površinsko in zaledno vodo, na izpostavljenih mestih bodo brežine zavarovali pred podorom kamenja na cestišče in ob cesti namestili varnostno ograjo. Cesto, katere stranskemu robu ob bankini z obnovo dodajajo betonske robnike, bodo na novo ustrezno nasuli in asfaltirali. Na dosedanjem vozišču so bile gramozne in asfaltne plasti po ugotovitvah strokovnjakov pretanke.

Po omenjeni cesti, ki ji tako občutno izboljšujejo varnost in vozne lastnosti, številni potujejo proti Vinici in, v normalnih razmerah, na Hrvaško, zato bodo veseli prenove.

M. L.