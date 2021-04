FOTO: Skalni podor; medved delno zakopal divjega prašiča - sumijo na prašičjo kugo

8.4.2021 | 16:45

Skalni podor (foto: PGD Svibno)

Skalni podor (foto: PGD Svibno)

Danes ob 7.37 uri je v Zagradu, občina Radeče, prišlo do skalnega podora. Obveščene so bile pristojne občinske službe, gasilci PGD Svibno pa so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč geologu pri ogledu.

Pričujoči fotografiji so objavili gasilci in dopoldne dodali opozorilo: ''Velike temperaturne razlike v teh dneh so botrovale k temu, da se je na območju Zagrada (vinska cesta) danes ponoči zgodilo več skalnih podorov. Na srečo poškodovanih ni bilo, so jo pa slabše odnesli nekateri objekti. Teren še vedno ni varen, zato je bila aktivirana civilna zaščita, da se ga pregleda in zaščiti. ⚠️ gibanje v okolici je lahko smrtno nevarno⚠️ ...''

Nekaj pred 17. uro pa so gasilci že poročali: ''Po strokovnem pregledu pobočja je geolog podal mnenje, da intervencijsko zadeve ni mogoče sanirati. Tako smo gasilci le preprečili nadaljni podor manjših skal in zaprli tamkajšnjo peš pot proti Kumu. Nadaljne ukrepe pa sedaj koregira štab civilne zaščite Radeče, katerega predstavniki so bili tudi prisotni pri pregledu terena.''

Sum prašičje kuge

Ob 9.09 so v Regijski center za obveščanje Ljubljana dobili s strani vodje lovišča obvestilo, da je v gozdu v bližini Koprivnika v občini Kočevje najden poginul divji prašič, ki naj bi ga delno zakopal medved. Zaradi suma na prašičjo kugo je bila obveščena Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bo postopala po protokolu v zvezi s poginom divjih prašičev.

Še nekaj tednov nazaj smo poročali o ogroženosti celotne države zaradi prašičje kuge, da pa primera bolezni pri nas še niso zaznali ...

M. K.