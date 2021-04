V sojenju Zaviršku več prič opisalo dogajanje ob oskrbovanju zažgane žene

8.4.2021 | 19:00

Spredaj obtoženi Martin Zaviršek, v ozadju njegov zagovornik Mitja Pavčič (foto: arhiv; Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z zaslišanji prič nadaljevalo sojenje Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je avgusta lani soprogo polil z bencinom in zažgal. Okoliščine dogajanja so med drugim pojasnjevali zdravnik, gasilci, policista in sosed, ki so med prvimi prispeli na kraj dogodka. Več jih je na kraju dogodka zaznalo vonj po bencinu.

Zaviršek je obtožen, da je 12. avgusta lani na dvorišču pred domačo hišo 44-letno ženo polil z gorljivo tekočino. Dva tedna pozneje je v bolnišnici zaradi poškodb umrla. Tožilka Špela Brezigar trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je soproga nameravala zapustiti zaradi drugega moškega.

Med prvimi je na kraj dogodka prispel bližnji sosed, ki je tudi zdravstveni tehnik. Kot je danes pojasnil, je ogenj skozi okno prva zagledala njegova žena, kmalu po tistem pa je od drugih sosedov dobil klic, da gori oseba. Doma je imel nekaj opreme za oskrbo opeklin, ki jih je vzel s sabo na kraj dogodka, kjer zaznal močan vonj po bencinu. Oškodovanko, ki je bila ob njegovem prihodu pri zavesti, je na obrazu oskrbel z oblogami za opekline, skupaj z drugimi prisotnimi sosedi so nadaljevali tudi s hlajenjem z vodo. V poltemi je največ opeklin razločil na obrazu, ki je bil zelo poškodovan, je opisal.

Povedal je še, da jo je s pogovorom ohranjal pri zavesti do prihoda zdravniške pomoči. Medtem mu je povedala, da Martin ni nič kriv, da naj ga poiščejo, da ga ima rada in da je to storil iz ljubezni. Po tej izjavi je sklepal, da je bil vzrok za ogenj mož. Po tistem, ko so jo odpeljali v ljubljanski klinični center, je govoril tudi s sinovoma poškodovane, ki jima je svetoval naj doma ne ostaneta sama, ampak naj bo nekdo z njima.

Dežurni zdravnik iz Ivančne Gorice je potrdil, da so oškodovanko, ki je bila po večjem delu telesu zelo opečena, prisotni že hladili z vodo. Tudi on je zaznal vonj po bencinu. Z ekipo so oškodovanki namestili hladilne obloge in jo oskrbeli s kisikom. Poskusili so ji vstaviti kanal za intravenozno apliciranje zdravil, a jim to zaradi hudih opeklin ni uspelo. To jim je uspelo skupaj z reševalno ekipo iz Ljubljane, ki je oškodovanko intubirala in jo z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Danes so pričali tudi trije gasilci iz dveh gasilskih društev, ki so skoraj istočasno prispeli na kraj dogodka. Vsi so povedali, da ob prihodu niso zaznali, da bi kaj gorelo, so pa videli sosede, ki so pomagali oškodovanki. Ko so prispeli reševalci, so jim pomagali z osvetljevanjem kraja, oskrbo in premikom oškodovanke v reševalno vozilo. Gasilci so tudi izvedli večerno iskalno akcijo za Zavirškom, a so jo zaradi trde teme kmalu prekinili. Povedali so tudi, da so sanitetni material in injekcije, s katerimi je zdravstvena ekipa oskrbela oškodovanko, pospravili v plastično vrečo, premaknili so tudi kup cunj, ki je bil v napoto reševalcem, drugega pa se niso dotikali.

Eden od gasilcev je povedal, da se mu ni zdelo primerno spraševati, kaj se je zgodilo. Je pa po njegovih besedah sama povedala, da jo je mož polil z bencinom, nato pa si je prižgal cigareto. Ni rekla, da jo je nalašč zažgal, večkrat pa je ponovila, da obdolženi ni kriv, se je še spominjal gasilec.

Pred sodišče sta danes stopila tudi prva policista, ki sta prispela na kraj dogodka. Po zbiranju obvestil sta ugotovila, da obdolženega ni na kraju, kar se jima je zdelo sumljivo, zato sta o tem obvestila nadrejenega in kraj zavarovala s trakom.

Dežurni kriminalist pa je povedal, da so se za jutranji ogled kraja odločili, ker je bila žrtev takrat še živa. Kraj je bil do prihoda kriminalistov zavarovan tako s trakom kot s fizično prisotnostjo grosupeljskih policistov. Zjutraj so si kriminalisti ogledati kraj, zbirali obvestila pri sosedu, vzeli vzorce, je naštel. Začeli so tudi iskanje osumljenca, ki so ga prijeli čez nekaj dni.

Na prejšnji obravnavi je Zaviršek v zagovoru dejal, da je z bencinom želel politi avto, da bi ženi preprečil odhod od doma. Med prerivanjem pa je polil tudi njo. "Ne vem, kaj mi je bilo, da sem prižgal cigareto," se je zagovarjal na sodišču.

STA; M. K.