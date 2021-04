Dolgoletne sanje postale resničnost - obnova matičnega nasada sadnega drevja Petra Pavla Glavarja

Lanšprež - Dolenjski čebelarji so na Lanšprežu posadili prvih 60 od predvidenih 100 visokodebelnih starih sort jablan in hrušk. Tako se bo počasi začel obnavljati stari Glavarjev sadovnjak.

300 let mineva letos,od kar nas je zapustil Peter Pavel Glavar, duhovnik, dober gospodar in posestnik, sporočajo iz društva Studenčan in regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. Ustanovil je prvo ubožnico v Sloveniji v Komendi in čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu leta 1781. Zanjo je napisal pravila in poučeval izključno v deželnem kranjskem jeziku, kar je bilo za takratne čase prepovedano.

Počiva v kapeli na Lanšprežu na Dolenjskem, ki so jo v zadnjih letih trebanjski čebelarji kot edini preostali objekt njegovega posestva dostojno obnovili. V letošnjem letu so pridobili še majhen del zemljišča njegovega nekoč močnega posestva. Tu nameravajo urediti čebelnjake in potrebno infrastrukturo za promocijo njegove zapuščine, sporočajo z Lanšpreža.

Člani Čebelarskega društva Trebnje so torej posadili prvih 60 sadnih dreves, pretežno jablan starih sort, v travniški nasad med nekaj redkih dreves, ki so še ostala iz njegovega sadovnjaka. ''Teh 60 sadik je manj kot 10 % nekdaj mogočnega sadovnjaka, vendar so upanje, da bomo zopet začeli ceniti domače okuse slovenskih sort neškropljenega sadja'', sporočajo čebelarji. Na teh drevesih se ne veselijo le sadežev, temveč tudi cepičev za nadalje razmnoževanje. Sadike na sejancu, cepljene s pestrim izborom, ki se ga že težko dobi, so prispevali Društvo Kočevarjev - staroselcev, Sadjarsko - vrtnarsko društvo Tunjice in Društvo Studenčan, ki se trudijo, da dobri okusi in travniški sadovnjaki ne bi izumrli.

V letošnjem letu napovedujejo še veliko dogodkov v čast velikemu čebelarju in zavezniku slovenskega ljudstva, verjetno največji pa bo dvodnevna peš pot v septembru iz Komende do Lanšpreža, kjer bo osrednja prireditev.

