Marjan Hribar direktor JGZ Brdo

9.4.2021 | 09:50

Marjan Hribar (foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana/Šmarješke Toplice - Za direktorja javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS je vlada za mandatno dobo štirih let imenovala Marjana Hribarja. Mandat mu začne teči danes in bo trajal do najdlje 8. aprila 2025.

Hribar je med drugim leta 2005 vodil direktorat za turizem na gospodarskem ministrstvu in je bil po navedbah vlade glavni snovalec turistične politike v Sloveniji. V času predsedovanja Slovenije EU je bil predsedujoči za področje turizma v EU. Maja 2015 se je zaposlil pri Svetovni turistični organizaciji v Madridu, leta 2019 pa je postal župan občine Šmarješke Toplice.

Naloge vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo je opravljal od lanskega aprila, ko smo poročali, da se je zaradi tega odpovedal poklicnemu županovanju in napovedal, da bo županoval nepoklicno.

M. K.