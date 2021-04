Nesreča pri AC izvozu, v bloku vonj po plinu in drevo na cesti

9.4.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.35 sta pri avtocestnem izvozu Obrežje, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje motornih tekočin in po že razlitih posuli vpojna sredstva. Nudili so tudi pomoč policistom, Darsu in vlečni službi pri odstranitvi vozil. V nesreči ni bilo poškodovanih.

V bloku vonj po plinu

Ob 19.21 so na Mušičevi ulici v Novem mestu v večstanovanjskem objektu zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so z detektorjem pregledali skupne prostore, vendar niso zaznali nevarnosti. Prostore so še prezračili.

Drevo čez cesto

Ob 17.21 je v Sodevcih, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet na lokalni cesti. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so drevo razžagali in odstranili.

M. K.