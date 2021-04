Četrtkove okužbe in stanje v bolnišnicah - vse bolj so polne

9.4.2021 | 10:45

Podatki niso dobri, a bi glede na zadnje tedne zagotovo lahko bili še slabši.

Ob 5198 opravljenih PCR testih so včeraj v Sloveniji potrdili 1279 novih primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Pozitivnih je bilo 24,6 odstotka testov. V primerjavi s prejšnjim četrtkom, ki se zdaj umika iz izračuna sedemdnevnega povprečja novih primerov, je slika nekoliko, a ne pretirano slabša. Takrat so potrdili 1170 novih primerov okužbe, a ob povsem enakem deležu pozitivnih testov. Sedemdnevno povprečje se je s 917 včeraj povečalo na 932.

Kot je prek twitteja sporočila vlada, je v slovenskih bolnišnicah danes hospitaliziranih 618 covidnih bolnikov (včeraj 599), od tega jih 139 potrebuje intenzivno terapijo (včeraj 129). Umrli so trije bolniki.

Število bolnikov v SB Novo mesto je z včerajšnjih 37 poskočilo na 41 (šest so jih sprejeli in dva odpustili), v SB Brežice pa prav tako skok s 13 na 14 (dva nova bolnika so sprejeli in enega odpustili iz bolnišnične oskrbe).

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 13.911 aktivnih koronavirusnih okužb.

M. K.