Skrb za drevesa. Nekaj jih mora tudi pasti

9.4.2021 | 11:50

Sevnica - V Sevnici so pred kratkim odstranili stare breze in platane ob lokalni cesti nasproti Zdravstvenega doma Sevnica. Dotrajano drevje bo v kratkem, kot napovedujejo na občini, zamenjal lično urejen drevored javorjev s cvetočimi grmovnicami.

V nadaljevanju bo v sklopu ureditve parkirišča pri Zdravstvenem domu Sevnica urejen tudi nov lipov drevored še na nasprotni strani ceste.

Kaj pa kostanji?

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Arboretumom iz Volčjega potoka so bile nedavno opravljene tudi meritve zdravja kostanjev v starem mestnem jedru z rezistometrom RinnTech. Gre za napravo, ki odčita zdrava tkiva lesa, izmeri se tudi upornost lesa. Večja, kot je upornost, bolj je les zdrav. Meritve so strokovna podlaga za odločitev, ali drevo potrebuje nego, kakšno nego potrebuje, ali pa ga je zaradi bolezni potrebno odstraniti.

V primeru treh kostanjev, ki rastejo v urbanem okolju in so s tem dnevno izpostavljeni različnim negativnim vplivom predvsem z vidika varovanja koreninskega sistema, so strokovnjaki svetovali ukrepe čiščenja in zmanjšanja posameznih delov krošenj.

Za drevje in žive meje morajo skrbeti tudi zasebni lastniki

Na sevniški občini dodajajo, da je pomemben vidik pomladnega urejanja okolja tudi skrb za ustrezno obrezovanje dreves in grmovja na zemljiščih ob cestah.

''Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov, ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin,'' so zapisali v sporočilu za javnost.

