Skriti v vagonih z lesom

9.4.2021 | 12:00

Simbolna slika (foto: vlaki.info)

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo na vagonih, naloženih z lesom, odkrili sedem državljanov Maroka in državljana Iraka. Tujce, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo, so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 42. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 128 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in, kot omenjeno, poskusov izmika mejni kontroli.

M. K.