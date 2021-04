Pojasnjena najdba lobanje v peči; ženska umrla pred 80 leti

Blok na Klemenčičevi, v katerem so našli lobanjo

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto so danes razkrili nekaj podrobnosti o lobanji, ki so jo konec februarja letos našli ob prenovi stanovanja v kaminski peči enega od stanovanjskih blokov. Vodja sektorja kriminalistične policije France Božičnik je povedal, da je bila lobanja najdena v prirejenem prekatu kaminske peči, poleg nje pa so bili najdeni še naboji različnih kalibrov, cigaretni ogorki in cigaretne škatlice ter valji od WC papirja.

Ni šlo za kriminalno dejanje

Pri preiskavi je sodeloval tudi strokovnjak z inštituta za sodno medicino, ki je pregledal lobanjo in na pogled ocenil, da gre nedvomno za lobanjo ženske, stare od 30 do 50 let, na njej ni bilo znakov nasilne smrti. Kasneje je bila lobanja pregledana tudi na inštitutu, kjer so ugotovili, da je bila lobanja do najdbe v zemlji od 70 do 80 let. Ženska naj bi torej umrla v času nekje med obema svetovnima vojnama.

Strasten zbiralec starin

Z zbiranjem obvestil so uspeli ugotoviti, kdo so bili stanovalci, ki so živeli v omenjenem stanovanju. Tako so ugotovili tudi, da si je eden od stanovalcev v peči uredil priročno skrivališče, saj se je ljubiteljsko ukvarjal z zbiranjem starih predmetov. Najdene predmete so poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so na enem od predmetov uspeli zavarovati toliko DNK materiala, da so lahko nedvomno potrdili, da gre za sorodstveno povezavo z osebo, ki je živela v tem stanovanju in je kaminsko peč uporabljala za skrivališče. Od kod izvira lobanja, kje je bila najdena, ni znano. Oseba, ki jo je skrila v kaminski peči, je namreč konec leta 2017 zaradi zdravstvenih težav umrla, stara 41 let.

S tem je preiskava zaključena, policija bo o ugotovitvah obvestila okrožno državno tožilstvo. Še vedno pa bodo skušali ugotoviti, komu je lobanja pripadala.

