S ponedeljkom med drugim odprava nočne omejitve gibanja; spet delo za mehanike in frizerje

9.4.2021 | 18:00

V ponedeljek se med drugim spet odpirajo frizerski saloni. (foto: arhiv; L. M.)

Nov semafor sproščanja ukrepov (Vlada RS)

Po začasnem zaprtju države bodo s ponedeljkom za vso državo veljali ukrepi za obvladovanje epidemije, kot so predvideni za rdečo fazo. Odloke, ki med drugim predvidevajo sprostitev nočne omejitve gibanja, sprostitev nekaterih storitvenih dejavnosti in odprtje smučišč, bo vlada sprejela danes. Obenem so spremenili tudi t. i. semafor ukrepov.

Od ponedeljka vsi v rdeči fazi

Včeraj so se na Brdu pri Kranju sestali predstavniki svetovalne skupine in vladna skupina, ki so pretresali spremembe semaforja ukrepov, oziroma načrta sproščanja ukrepov in same ukrepe. Četudi se različne regije po epidemioloških kazalnikih trenutno nahajajo v različnih fazah, država pa je na meji med oranžno in rdečo, so ocenili, da je najprimerneje, da od ponedeljka v celotni državi velja rdeča faza ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Prihodnji teden pa bodo ukrepe opredeljevali glede na fazo po regijah, je na današnji vladni novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Kaj točno se bo odprlo v ponedeljek, bo navedeno v odlokih, ki jih bo danes sprejela vlada. Gotovo pa se odpirajo avtomehanične delavnice in frizerski saloni, je povedal Poklukar. Nošenje mask bo še vedno obvezno v zaprtih prostorih, na prostem pa le takrat, ko ni moč zagotoviti ustrezne razdalje. Nočno omejitev gibanja bodo odpravili, a ob siceršnji omejitvi zbiranja ljudi.

Rdeča faza

Rdeča faza je torej nekoliko spremenjena, skupaj s celostno posodobitvijo semaforja ukrepov. Med drugim predvideva tudi izpite in seminarje na fakultetah do 10 ljudi, pa odprtje muzejev, knjižnic in galerij, v tej fazi so dovoljene tudi brezkontaktne športne aktivnosti v skupini do 10 ljudi na priporočeni razdalji.

Oranžna faza

V oranžni fazi je nato denimo zapisana sprostitev gibanja med regijami, odpiranje gostinskih teras in vrtov, v omejenem obsegu pouk na fakultetah in v višjih šolah. V rumeni fazi je zdaj predvideno sproščanje turističnih namestitev, srednje šole in fakultete pa bodo v tej fazi brez omejitev. Več o novem semaforju ukrepov: sta.si/qPzvvx

Poklukar je danes opozoril, da epidemija še ni dosegla svojega vrha in smo močno zakorakali v tretji val. Po njegovem mnenju je bilo začasno zaprtje države nujno in uspešno. Državljani so se po njegovih ocenah držali preventivnih ukrepov in tako pripomogli, da danes nismo v črni fazi.

V svetovalni skupini pri ministrstvu za zdravje se zavedajo, da so državljani naveličani ukrepov zaradi epidemije in si želijo normalnega življenja. A kot je poudarila vodja svetovalne skupine Mateja Logar, bi bili brez tega in brez sodelovanja prebivalstva zdravstveni delavci v bolnišnicah postavljeni pred težke odločitve, kot je, "koga bomo lahko sprejeli in koga ne, komu bomo lahko nudili vso oskrbo in pri komu se bomo morali odločiti, da mu ne bomo mogli nuditi vsega potrebnega". Ukrepi so nujni, je poudarila.

Glede sprememb ukrepov na vladnem semaforju je pojasnila, da skušajo doseči to, da bodo lahko otroci in dijaki šolsko leto dokončali v šolskih klopeh. Ko se epidemiološka situacija umiri, bodo to skušali zagotoviti še študentom. Kot je zagotovila, skušajo prisluhniti gospodarstvu, tudi gostinstvu in turizmu. Upajo, da se bodo razmere ob spoštovanju veljavnih ukrepov čim prej umirile.

Imunost po preboleli okužbi kratkotrajna

Izpostavila je pomen cepljenja in ponovila, da je imunost po preboleli okužbi kratkotrajna, tisti, ki imajo blažji potek bolezni, pa imajo tudi manj protiteles. Zato je pomembno, da se cepijo tudi tisti, ki so covid-19 preboleli. Po trenutnih podatkih cepivo nudi dolgotrajnejšo zaščito kot blaga prebolela okužba. K cepljenju je Logarjeva pozvala vse, ki imajo to možnost. Cepljenje namreč po njenih besedah omogoča najhitrejše in največje korake v smeri umirjanja epidemije.

Na vprašanja novinarjev je potrdila, da so tudi pri nas že zaznali primere posameznikov, ki so že dvakrat zboleli za covidom-19. Kot je pojasnila, "je bilo nekaj ambulantnih bolnikov, ki so zelo verjetno imeli ponovno okužbo, prvo morda že lani spomladi in zdaj ponovno". Te bolnike obravnavajo po specialnem protokolu, pri nobenem od njih pa niso beležili težjega poteka bolezni.

STA;. M. K.