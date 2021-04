Junija nočni vlak med Bratislavo in Splitom; postanek v Sevnici in Dobovi

10.4.2021 | 18:00

Foto: arhiv DL

Od sredine junija bo Bratislavo, Dunaj in Split povezoval nočni turistični vlak EuroNight, ki bo peljal čez Slovenijo, so napovedali v avstrijskih železnicah. Po načrtih bo vlak v Sloveniji ustavil v Mariboru, Celju, Sevnici in Dobovi.

Prvi EuroNight vlak bo odpeljal iz Bratislave 18. junija nekaj pred 16. uro, prihod v Split je napovedan za naslednji dan nekaj pred 10. uro. Medtem se bo v poznih večernih urah ustavil tudi v Mariboru, Celju, Sevnici in Dobovi.

Do srede septembra bo vlak peljal iz Bratislave dvakrat tedensko, ob torkih in petkih, v nasprotni smeri pa ob sredah in sobotah, so napovedali v avstrijskih železnicah. Povratna vozovnica iz Bratislave bo stala nekaj manj kot 60 evrov.

EuroNight bo ponujal možnost prevoza avtomobilov in motociklov, a te možnosti na postajah v Sloveniji ne bo. To bo možno le na postajah v Bratislavi, na Dunaju in v Splitu, so povedali v hrvaški turistični skupnosti.

Vozovnice za sedeže in spalne vagone so že v prodaji, povedal direktor predstavništva hrvaške turistične skupnosti v Avstriji Branimir Tončinić. Pričakuje, da bodo z novo železniško povezavo okrepili predvsem obiske avstrijskih gostov v Dalmaciji, potem ko se je pokazalo, da turisti iz Avstrije večinoma preživljajo poletne počitnice v hrvaški Istri, na Kvarnerju in v Zadru. Tončinić je poudaril, da je Hrvaška druga najbolj zaželena destinacija za Avstrijce.

Avstrijske železnice so na spletni strani objavile, da ponujajo tudi turistične aranžmaje. Poleg vozovnice lahko poskrbijo za tedensko namestitev v apartmajih v središču Splita. Cena za to bo za potnike z Dunaja 331 evrov, so navedli.

Prejšnji mesec je tudi češko podjetje Regiojet potrdilo, da bo tudi letos vzpostavilo sezonsko železniško povezavo s Hrvaško. Potem ko so lani povezali Prago in Reko, bodo letos dodali vlake za Split. Prvi vlak bo iz Prage odpeljal 28. maja. A ta letos ne bo peljal čez Slovenijo.

STA; M. K.