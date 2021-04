Poškodba pri padcu s postelje; v dimniku gorelo dvakrat

10.4.2021 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Skopice)

Včeraj ob 14.07 so v Globočicah pri Kostanjevici, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem je bila starejša oseba, ki se je pri padcu s postelje poškodovala. Dvignili so jo na posteljo, reševalci NMP Krško pa so jo na kraju pregledali.

Uničili nevarne ostanke

Ob 18.42 je v gozdu pri naselju Dule, občina Škocjan, občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili ročno bombo angleške izdelave in sedem kosov pehotnega streliva kalibra 6,5 mm italijanske izdelave, ostanke iz 2. svetovne vojne.

V dimniku zagorelo dvakrat

Sinoči ob 21.35 so na Partizanski poti v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik ter okolico pregledali s termo kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ponoči ob 1.20 pa so saje ponovno gorele. Gasilci PGD Črnomelj so še enkrat očistili dimnik in prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja.

M. K.