Potresni sunki v bližini Ivančne Gorice, Žužemberka in Podljubelja

10.4.2021 | 08:50

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči in zjutraj zabeležili tri potresne sunke. Prvega magnitude 1,4 v bližini Ivančne Gorice, drugega magnitude 1,1 bližini Žužemberka in tretjega magnitude 2,7 v bližini Podljubelja.

Prvi potres so seizmografi zabeležili ob 1.57. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 29 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci širše okolice Ivančne Gorice.

Drugi potres so nato zabeležili ob 2.54. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 32 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Žužemberka. Tudi v tem primeru intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres so čutili posamezni prebivalci okolice Žužemberka.

Tretji potres so nato zabeležili ob 7.55. Žarišče potresa je bilo tokrat 52 kilometrov severno od Ljubljane, v bližini Podljubelja. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili številni prebivalci širše okolice Tržiča, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

STA; M. K.