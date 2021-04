Pri maskah že spremembe, od ponedeljka spet odprte vse trgovine in številne storitve ter brez policijske ure

10.4.2021 | 09:30

Danes začenjajo veljati spremembe odloka o ukrepih za zmanjšanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, po katerem maske na prostem ob vzdrževanju primerne medosebne razdalje ne bodo več obvezne. Še vedno pa ostajajo obvezne v zaprtih prostorih.

Nošenje mask bo tudi na prostem obvezno takrat, ko ne bo mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Prav tako maske ne bo treba nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre, piše v odloku, ki ga je vlada v uradnem listu objavila v petek, kakšno uro pred polnočjo, veljati pa je začel danes.

Vlada je sicer na petkovi dopisni seji v skladu z napovedmi sprejela še druge odloke, ki določajo, kateri ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 bodo veljali prihodnji teden, ko se konča velikonočno zaprtje države. Nočne omejitve gibanja tako od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami z nekaterimi izjemami ostaja. Epidemija se sicer podaljšuje, in sicer od 17. aprila še za 30 dni.

Prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister pa lahko dovoli sklenitev zakonskih zvez.

Število oseb pri verskih obredih bo omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov oz. več udeležencev, če gre za osebe iz istega gospodinjstva.

Znova se bodo odprle knjižnice, muzeji in galerije.

TRGOVINE IN STORITVE

Brez pogoja testiranja zaposlenih bodo lahko s ponedeljkom še naprej delovali lekarne, bencinski servisi, finančne storitve, geodetske storitve, poštni uradi, dostavne službe in dimnikarske storitve (pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave).

Brez testiranja bodo dovoljeni še gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela) in osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Prav tako so v tej skupini še čistilni servise in čistilnice, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Dodatno pa bodo pod pogojem rednega testiranja zaposlenih omogočeni opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, kot so frizerski saloni, kozmetična dejavnost, pedikura, manikura in dejavnosti salonov za nego telesa, individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (npr. inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), storitve turističnih agencij in storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno dovoljeno povsod, tako kot opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, pri čemer je treba zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil.

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo tako zagotavljati 30 kvadratnih metrov prostora na eno stranko.

POLICIJSKA URA IN PREHAJANJE MED REGIJAMI



V skladu z napovedmi je sprejela še druge odloke, ki določajo, kateri ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 bodo veljali prihodnji teden, ko se konča velikonočno zaprtje države. Nočne omejitve gibanja tako od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami z nekaterimi izjemami ostaja.

Prehod med regijami možen z negativnim testom PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, prav tako bodo lahko regije prehajali tisti, ki so bili cepljeni ali so covid-19 že preboleli v določenem obdobju pred opravljeno potjo. Prav tako bo možno regije, kot doslej, prehajati za odhod na delo, za nujna vzdrževalna dela ali pomoč osebi, ki jo potrebuje, izjema velja tudi za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba.

ZBIRANJE LJUDI

Še vedno bo v ponedeljek prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Število oseb pri verskih obredih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz istega gospodinjstva. Če je objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, je dovoljena udeležba ene osebe oziroma več udeležencev, če so iz istega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Verski obredi so po vladnem odloku dovoljeni, če je mogoče zagotoviti minimalen možen stik med udeleženci, redno prezračevanje oziroma ventilacijo objektov, razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask. Petje bo še naprej prepovedano.

Še vedno bo veljala začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom. Prepoved delovanja pa ne bo veljala za knjižnice, muzeje in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Pri vseh izjemah je treba upoštevati predpisane varnostne ukrepe in omejitve.

ŠPORT

Medtem odlok o ukrepih na področju športa, ki začne veljati v ponedeljek, določa, da bo dovoljena samostojna ali strokovno vodena individualna športnorekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah bo potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Takšna vadba bo dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

ŠOLE

Rdečo fazo ukrepov, ko je okužb manj kot 1350 in hospitaliziranih manj kot 1200, so torej nekoliko spremenili skupaj s posodobitvijo semaforja ukrepov. Od ponedeljka bodo odprte tudi osnovne šole in vrtci v celoti. Predvideni so tudi izpiti in seminarji na fakultetah do deset ljudi. V tej fazi bodo dovolili individualni pouk v glasbenih šolah ter izvedbo baleta in sodobnega plesa.

Predstojnikom organov državne uprave je vlada včeraj tudi naložila, da v obdobju od vključno 12. aprila 2020 do vključno 18. aprila 2021 zagotovijo, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev.

