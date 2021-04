Petkove okužbe - rast se je vsaj upočasnila, če že ne ustavila

10.4.2021 | 11:30

Na to kažejo epidemiološki podatki zadnjih dni, zlasti današnji, ki predstavljajo petkovo sliko. Kot je razvidno s podatkov Sledilnika za covid-19, je bilo včeraj ob 4730 PCR testih potrjenih 1250 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 26,4-odstoten. Za primerjavo, prejšnji petek smo v Sloveniji zabeležili 1299 novih primerov okužbe ob 26-odstotnem deležu pozitivnih testov. Iz podatkov o nekaj posameznih dnevih še ne gre sklepati o trendu, a kažejo najmanj to, da ne beležimo več eksponentne rasti števila okužb.

Ker smo včeraj zabeležili nižje število novih okužb kot prejšnji petek, se je sedemdnevno povprečje novih primerov nekoliko znižalo, a le za vzorec. Po podatkih vlade ta zdaj znaša 927.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 13.910 aktivnih koronavirusnih okužb.

Glede na podatke, objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 327.283 oseb, z dvema pa 121.784 oseb oz. 5,8 odstotka prebivalcev.

Stanje v bolnišnicah

V zadnjem dnevu se je nekoliko zmanjšalo tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah. Bolnišnično nego jih je danes zjutraj potrebovalo 605 (včeraj 618), od tega jih je 140 ležalo na enotah za intenzivno nego (včeraj 139). Na žalost je 12 covidnih bolnikov umrlo.

Upadlo je tudi število covidnih bolnikov v SB Novo mesto - z včerajšnjih 41 na današnjih 38 (tri bolnike so odpustili). Je pa zato to število v SB Brežice naraslo - včeraj so skrbeli za za 14 covidnih bolnikov, danes za 16 (sprejeli so štiri, enega odpustili, en bolnik je žal umrl).

