Rdeči križ svoje programe prilagaja situaciji, število uporabnikov narašča

10.4.2021 | 15:30

Delitev oblačil po novem zunaj (vse fotografije : OZ RK Novo mesto)

Delitev obutve

Joga, ko so razmere to dopuščale

Paketi s hrano

Novo mesto - Že od začetka epidemije covid-19 je tudi Območno združenje Rdečega križa Novo mesto podvrženo ukrepom za preprečevanje širjenja okužb, zato so morali ukiniti vse skupinske dejavnosti in se bolj osredotočiti na individualno delo z uporabniki. Med epidemijo oskrbujejo socialno šibke ljudi na domu. Posledice epidemije povečujejo povpraševanje po vseh vrstah pomoči, ki jih nudijo, sporočajo iz novomeškega Rdečega križa. Med drugim bodo tudi letos organizirali letovanje otrok na Debelem rtiču, družinam pa je na voljo tudi koriščenje mobilne hiše v Beli krajini v Kampu Podzemelj.

Na težave opozarjajo krajani, sosedje, prostovoljci

V prvem trimesečju je Območno združenje RK Novo mesto oskrbovalo s prehranskimi paketi 243 družin, občasno pa še 593 posameznikov in družin, z donirano hrano pa 178 družin. S plačilom položnic za najnujnejše življenjske stroške so pomagali 46. družinam. Za pomoč v različnih stiskah so obiskali 525 družin in posameznikov, večkrat tudi skupaj s CSD DBK, ker je bila problematika bolj kompleksna. Večkrat so jih na težke bivalne in življenjske pogoje ljudi opozorili krajani, sosedje ali prostovoljci. Pomagajo jim jih urediti, morebitne stroške pokrijejo iz donacij.

Starejši osamljeni in prestrašeni

Vse več starejših ljudi je v času koronakrize osamljenih, zapuščenih, prestrašenih, opozarjajo v območni organizaciji RK. Ker so zdravstvene usluge slabo dostopne, se to pozna tudi na poslabšanem zdravju ljudi. Za osamljene so od novembra uvedli telefonsko družabništvo, ki ga izvajajo prostovoljci. Maja pa bodo prostovoljci in prostovoljke po krajevnih organizacijah RK namesto srečanj starejših krajanov obiskali vse ljudi, stare 70 let in več, na domu. Prinesli jim bodo zloženke s pomembnimi informacijami pri uveljavljanju socialno varstvenih in drugih pravic in skromno darilce.

Koronakriza zmanjšala dohodke in povečala duševno stisko

Več družin se je na RK obrnilo po pomoč tudi zato, ker je koronakriza zmanjšala dohodke. Opažajo, da če je bilo v začetku epidemije več potreb po prehrani, se zdaj ljudje zatekajo bolj po psihosocialno pomoč, pogovor ali nasvet, kako bi lažje prebrodili to stanje. Vzpostavljen imajo dežurni telefon 040 532 122, na katerem v delovnem času na vprašanja odgovarja socialna delavka.

Tudi letos letovanja

Več staršev se sprašuje, če bodo tudi letos organizirali letovanje za otroke v času poletnih počitnic na Debelem rtiču, zato iz OZ RK Novo mesto sporočajo, da bodo prijave začeli zbirati v maju. Do 17. maja pa imajo socialno šibke družine možnost oddati tudi prijavo za počitnikovanje v mobilni hiši v Beli krajini v kampu Podzemelj, razpis ima RK objavljen na svoji spletni strani.

V času sproščenih ukrepov so po dolgem času organizirali tudi jogo, če bo mogoče, pa bodo tudi tečaj nege bolnika doma in računalniškega opismenjevanja.

Vsi smo prostovoljci ...

''Naj opomnimo, da vsi nosimo prostovoljca v sebi, že s prijaznostjo, toplo besedo ali prijazno gesto lahko naredimo drugim lep dan in sebi dober občutek,'' še sporočajo iz OZ RK Novo mesto.

M. K.