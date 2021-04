FOTO: Gorelo v zabojniku za papir

10.4.2021 | 18:30

Obe fotografiji: PGD Brežice

Ob 15.43 je na Bizeljski cesti v Brežicah gorelo v zabojniku za papir. Posredovali so gasilci PGD Brežice (že prej so gasiti začeli že tudi stanovalci), ki so požar dokončno pogasili.

Dopoldne ob 12.51 so v gozdu ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast in tri drevesa. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Ob 16.03 je v gozdu pri naselju Male Brusnice, občina Novo mesto, gorela podrast, prav tako nekaj dreves. Požar so na površini 4500 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice.

Iz zabojnika za smeti iztekalo olje

Ob 12.59 je v ulici Na Lazu v Novem mestu iz zabojnika za smeti iztekalo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so oljni madež posipali z vpojnim sredstvom in očistili prostor.

M. K.