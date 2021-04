Iztekajo se roki za prijavo na javne razpise Občine Sevnica

11.4.2021 | 10:00

Sevnica - Še do petka, 16. aprila, so odprti javni razpisi oziroma pozivi s področij športa, kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva. Četrtek, 15. april, je rok za oddajo vloge na javni razpis s področja turizma. Še do 20. maja pa je odprt razpis s področja gospodarstva.

Za javne razpise, skupaj z za letos že zaključenim razpisom s področja kmetijstva, Občina Sevnica v letu 2021 namenja sredstva v skupni višini 406 tisoč evrov.

Vse informacije in kontakti so dostopni na občinski spletni strani.

M. K.