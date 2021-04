V nesreči pri Črnomlju ranjenih šest ljudi; pri Metliki gorela brunarica

11.4.2021 | 08:45

Sinoči ob 19.28 uri sta na cesti Črnomelj-Vranoviči pri Črnomlju trčili dve osebni vozilo. Zapeljalista s cestišča, eno od vozil se je prevrnilo in pristalo na strehi. V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve na kraju oskrbeli, štiri pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, razsvetljevali kraj nesreče in pomagali vlečni službi.

Gorela brunarica

Ob 22.38 je v naselju Gornja Lokvica, občina Metlika, gorela brunarica. Gasilci PGD Metlika in Lokvica so odprli steno pri dimniku, pogasili požar, objekt pregledali s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Dimniški požar

Ob 19.23 so v naselju Dolenja Stara vas, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej in Dolenja Stara vas so pogasili goreče saje, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Gasili smeti, elektro vodnike in kable

Ob 17.38 so na Poganškem vrhu v Novem mestu na več mestih gorele smeti in elektro vodniki ter kabli. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj pogasili.

Kilometrski oljni madež

Ob 18.27 je bilo na relaciji ceste Zalog-Hruševec, občina Straža, razlito motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so očistili oljni madež v dolžini enega kilometra.

Drevo na cesti

Ob 19.28 je na relaciji Novo mesto-Šranga, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

M. K.