V prometni nesreči pri Črnomlju poškodovan mladi reprezentant Matko

11.4.2021 | 10:30

Mladi slovenski nogometni reprezentant in član vijoličastih Aljoša Matko je bil v soboto zvečer vpleten v prometno nesrečo. Kot so za časnik Večer potrdili pri NK Maribor, naj Matko, strelec edinega zadetka slovenske reprezentance do 21 let na minulem evropskem prvenstvu, ne bi bil huje poškodovan.

Matko ni huje poškodovan, sta pa hude poškodbe v nesreči utrpeli dve osebi na zadnjih sedežih od skupno štirih v avtomobilu, ki se je okoli 19.30 prevrnil na cesti med Črnomljem in Metliko.

Po prvih podatkih s kraja nesreče sta se dva potnika, ki naj bi sedela na zadnjih sedežih, v nesreči huje poškodovala, zato so ju z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, voznik in potnik na prednjem sedežu pa naj bi utrpela lažje poškodbe, so sporočili iz PU Novo mesto.

STA; M. K.