Dan za spremembe: ''Vesela sem, da me pokličete in si vzamete čas, saj sicer samo drvimo, čeprav ne vem, kam''

11.4.2021 | 17:00

Na obisku v Dolenjskih Toplicah

Pisma in risbica učencev OŠ Šmarjeta

Video srečanje z gimnazijci pred Dnevom za spremembe

Novo mesto - »Ni mi žal, da sem se odločil za sodelovanje na Dnevu za spremembe. Moja sogovornica mi je v telefonskem klepetu dala več kot jaz njej,« je po klicu povedal prostovoljec Matej, ki se je pridružil letošnji akciji Območnega združenja RKS Novo mesto Nisi sam – Premagajmo osamljenost.

Tako sporočajo iz novomeškega OZ in nadaljujejo, da Slovenska filantropija že 12 let z množično prostovoljsko akcijo Dan za spremembe dokazuje, da je tudi v enem dnevu mogoča pozitivna sprememba, če se znamo povezovati in sodelovati. Letos so udeležence pozvali, da se povežejo in sodelujejo pri premagovanju osamljenosti. Tako kot vsako leto sjo na OZ RKS Novo mesto k sodelovanju povabili šole, društva in različne organizacije. Akcijo so zastavili tako, da je izvedljiva tudi v razmerah večje zaprtosti zaradi epidemije.

V soboto, 10. aprila, so izvedli telefonsko družabništvo, ki ga s prostovoljci Gimnazije Novo mesto izvajajo že od lanskega novembra. 19 gimnazijskih prostovoljcev je, tako kot običajno vsak teden, poklicalo starejše in z njimi poklepetalo. Akciji sta se pridružili še krajevni organizaciji RK Straža in Dolenjske Toplice in tudi nekaj posameznikov, ki so s klicem razveselili 49 starejših. Okoli 50 otrok iz Osnovne šole Šmarjeta pa je poklicalo svoje dedke in babice, starejše sosede ali družinske prijatelje, sporočajo iz RK.

Nadaljevali so tudi z lansko akcijo pisanja pisem drobne pozornosti, ki so bila priložena novoletnim darilom RK za starejše. Prostovoljci gimnazijskega Interact kluba so že napisali 60 pisem, nekaj jih bodo še naslednji teden, ko se vrnejo v šolo. Njihova mentorica Suzana Krvavica pravi, da gimnazijcev ni težko navdušiti za humanitarne akcije, saj ima prostovoljstvo na šoli dolgoletno tradicijo in razvejano mrežo sodelovanja z različnimi organizacijami. Pisanju pisem so se ponovno pridružili tudi učenci OŠ Šmarjeta, ki zagnano sodelujejo pri vseh akcijah RK. Njihovi otrociso napisali 15 pisem in narisali 35 risbic, ki so jih namenili šmarješkemu DSO.

Na območnem združenju so, kot sporočajo, pripravili še dve akciji, ki ju bodo poskušali izvesti do konca aprila. To sta pomoč na vrtu starejšim in izmenjava lončnic in semen pred Humanitarnim centrom.

NA OZ RK Novo mesto so zadovoljni: ''Sobotni Dan za spremembe je gotovo pozitivno vplival na tiste, ki so klepetali s starejšimi, pisali pisma in risali, še toliko bolj pa na vse tiste, ki jim je bila drobna pozornostnamenjena. 92-letna Alojzijaje ob klicu prostovoljke dejala: 'Vesela sem,da me pokličete in si vzamete čas, saj drugače samo drvimo, čeprav ne vem, kam.'''

Še nekaj vtisov udeležencev akcije

Živa Hočevar, 9. r., OŠ Šmarjeta: Zelo je lepo in pozorno, če se odrečeš gledanju televizije ali igranju igric in raje pokličeš dedija in babi. Tako jima polepšaš dan, saj vesta, da ju imaš rad, ko si vzameš čas tudi zanju.

Matevž Hočevar, 6. r., OŠ Šmarjeta: Rad pokličem in obiščem svojega strica, ki živi z dedkom. Lepo je preživeti čas z njim. Vidim, da je zelo vesel, ko pokličem ali pridem. Tudi meni je všeč, ker si zame vzame čas in se pogovarjava o stvareh, ki naju oba zanimajo.

Antonela Barukčić, Gimnazija Novo mesto: Pogovori z mojo sogovornico vedno lepo tečejo. Po navadi se pogovarjava skoraj celo uro. Tudi jaz v teh pogovorih zelo uživam.

Ivana Pelko, KORK Dol. Toplice: Pri stikih s starejšimi je danes sodelovalo 24 prostovoljcev. To je pri nas že utečeno, saj s telefonskimiklici ali obiski redno skrbimo za svoje starejše krajane.

M. K.; foto: OZ RK Novo mesto