Dobre novice z epidemiološke fronte, nekoliko manj pa iz SB Novo mesto in Brežice

11.4.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Se že nakazuje ponovno obračanje epidemiološkega trenda? Treba bo počakati na naslednje dni, a zadnji podatki so vzpodbudni.

V Sloveniji so po podatkih Sledilnika za covid-19 včeraj potrdili 548 novih primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer so opravili 2864 PCR testov. Delež pozitivnih testov je bil 19,1-odstoten. Zakaj je ta novica dobra? Ker so zdravstvene službe prejšnjo soboto, ki je bila za povrh umeščena v praznično obdobje, ob kar 25,7-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdile 720 primerov okužbe, kar 172 primerov več kot včeraj. S tem se bo dodatno znižalo sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, trend, če se bo tako tudi nadaljeval, pa se je obrnil v pravo smer. Za jasnejšo sliko bo sicer treba počakati na razmere v prihajajočem delovnem tednu.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 13.819 aktivnih koronavirusnih okužb, kar je nekaj manj kot dan prej.

Glede na podatke, objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 332.650 oseb, z dvema pa 121.862 oseb oz. 5,8 odstotka prebivalcev.

Po bolnišnicah in regiji

Danes zjutraj je bolnišnično nego potrebovalo 615 covidnih bolnikov (včeraj 605), od tega jih je 139 ležalo na enotah za intenzivno nego (včeraj 140). Na žalost je sedem bolnikov umrlo.

V SB Novo mesto je danes 40 covidnih bolnikov (včeraj 38), tri nove so sprejeli in enega odpustili.

V SB Brežice imajo danes enega bolnika več kot včeraj - 17. Tam so dva nova bolnika sprejeli, eden pa je žal umrl.

Podrobneje o včerajšnjem prirastu novih okužb po občinah spodaj v grafih, sicer pa so jih v naših regijah beležili toliko:

Jugovzhodna regija - Kočevje 11 novih okužb, Novo mesto 9, Črnomelj 5, Trebnje 4, Ribnica 3, Loški Potok 2, Šentjernej, Mirna Peč, Sodražica, Mirna in Šentrupert 1.

Posavje - Krško in Sevnica 2, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli 1.

M. K.