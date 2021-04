Po dobrem začetku visok poraz z vodilno Budućnostjo

11.4.2021 | 17:40

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 25. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo s 70:90 (20:19, 33:44, 49:69).

Krka je tako doživela šestnajsti poraz v ligi Aba in ostaja na predzadnjem mestu, ki vodi v razigravanje z drugouvrščeno ekipo lige Aba 2 za obstanek v elitni regionalni druščini.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Boltauzer (Slovenija), Radojković, Kruljac (oba Hrvaška).

* Krka: Camphor 4, Stipčević 9, Vrabac 15, Barič 13 (0:1), Kosi 2 (2:2), Škifić 11, Lapornik 6, Vučetić 4 (1:2), Milovanović 6 (2:4).

* Budućnost: Cobbs 18 (3:4), Ivanović 11 (3:4), Ejim 7, Šehović 3, D. Nikolić 9, Apić 4 (0:1), Mitrović 4, Della Valle 12 (4:4), Z. Nikolić 9 (1:5), Popović 4, Reed 4, Žugić 5.

* Prosti meti: Krka 5:9, Budućnost 11:18.

* Met za tri točke: Krka 9:26 (Stipčević 3, Lapornik 2, Vrabac, Barič, Škifić, Vučetić), Budućnost 11:25 (Cobbs 3, Ivanović 2, Della Valle 2, Ejim, Šehović, D. Nikolić, Žugić).

* Osebne napake: Krka 21, Budućnost 13.

* Pet osebnih: /.

Bolj kot preizkušnja z vodilno ekipo tekmovanja, Budućnostjo, ki je v dvorani Leona Štuklja slavila z 90:70, bo za Novomeščane pomembna naslednja tekma v petek, 16. aprila, ko bodo v zaostali tekmi 23. kroga gostili neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Split ima tri tekme pred koncem zmago več od Krke, ki je prvo tekmo v Dalmaciji decembra dobila za dve točki.

Novomeščane nato čaka še zaostalo srečanje s Crveno zvezdo (20. 4.) ter zadnji krog rednega dela pri FMP konec aprila.

Krkaši so v peterki Nejc Barič, Luka Lapornik, Adin Vrabac, Jure Škifič in Milan Milovanović danes sicer dobro začeli v napadu in v 4. minuti povedli z 12-5, po trojki Škifića pa so minuto kasneje imeli največje vodstvo na tekmi, + 8 (15-7). Tri minute pred koncem prve četrtine je bilo 20-13, potem pa Krkaši niso več zadeli in po prvi četrtini so vodili le še za točko (20-19). Drugo četrtino so gostje odprli s sedmimi zaporednimi točkami, po delnem izidu 14-3 pa so v 16. minuti prišli do prednosti desetih točk (33-23). Sredi 19. minute so imeli še 16 točk prednosti, Krkaši pa so se do konca polčasa približali na -11 (33-44).

V tretji četrtini so gostje vseskozi vzdrževali dvomestno prednost, le trikrat so se Krkaši spustili na zaostanek devetih točk. Nazadnje jim je to uspelo v 26. minuti, ko je Barič dosegel pet zaporednih točk za 44-53. Gostje so vzeli minuto odmora, po njej pa dosegli sedem zaporednih točk in do konca četrtine povečali prednost na + 20 (69-49), takšno prednost pa so imeli tudi ob koncu tekme.

Medtem ko so je pri gostih vseh dvanajst igralcev vpisalo med strelce, so pri Krki iz sivega povprečja izstopali Adin Vrabac s 15 točkami in devetimi skoki, Nejc Barič, ki je dosegel 13 točk (met 6:8, 4 podaje), ter Jure Škifić (11 točk, 8 skokov).

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Kot sem povedal pred tekmo, je Budućnost zelo kakovostno moštvo. Zadeli so vse odprte mete. Če smo bili za malenkost prekratki ali pa smo naredili napako, so to takoj kaznovali. Za moje fante lahko rečem, da so odigrali solidno tekmo. V obrambi so bile še vedno majhne napake, ki jih bomo poskušali zmanjšati na minimum. Pred nami je težak mesec. Prva tekma pred nami je Split v petek, na katerega se moramo maksimalno pripraviti. Kar je bilo na današnji tekmi dobrega, moramo zadržati, kar je bilo slabega, pa popraviti in pozitivno iti v naslednje tekme.«

Dejan Milojević, trener Budućnosti VOLI: »Odigrali smo sijajno tekmo. Premagati Krko v Novem mestu ni nikoli lahko in če se ne motim, Budućnosti to ni uspelo v zadnjih 3-4 letih. V tekmo smo šli maksimalno previdno in vedeli smo, če bomo igrali z energijo, bo vidna tudi razlika v kakovosti. To se je tudi zgodilo. Igrali smo odlično obrambo, iz katere je izhajal tudi dober napad in na koncu prepričljiva zmaga. Gremo naprej, manjkata nam še dve zmagi za prvo mesto po rednem delu.«

STA; M. K.

