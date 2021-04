Veter razkrival streho; granata na njivi

11.4.2021 | 18:30

Pričujoči fotografiji ribniških gasilcev seveda nista z njihovega posredovanja v današnji prometni nesreči, pač pa v torkovi, ko je avto v snegu zletel s ceste pri Ortneku, pa takrat o tem nismo poročali. Nihče v avtomobilu ni bil poškodovan. (foto: PGD Ribnica)

Ob 16.46 sta v ulici Na Brezovici v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečene osebe, razlite motorne tekočine posuli z absorbentom in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

OB 10.02 se je na cesti Velike Lašče - Mala Slevica pri naselju Cereja, občina Velike Lašče, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, po vozišču razlite motorne tekočine posuli z absorbentom ter nudili pomoč delavcem vlečne službe in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Veter pometal strešnike

Ob 17.40 so v Adamičevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto na streho stanovanjske hiše namestili strešnike, katere je razkril sunek vetra.

Nevarne najdbe na njivi

Danes zjutraj ob osmih je v naselju Rajnovšče, občina Novo mesto, občan pri delu na njivi našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državnih enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili topovsko granato 40 mm, ostanek druge svetovne vojne, angleškega izvora in vžigalnik deset kilogramske avio bombe, ostanek druge svetovne vojne, francoskega izvora. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gorelo pri Škrjančah

Ob 16.07 je pri naselju Škrjanče, občina Novo mesto, gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili približno 70 kvadratnih metrov grmovja in podrasti.

M. K.