FOTO: Gorelo v dimniku, zabojniku, pa grmičevje, trava in smeti ...

12.4.2021 | 07:00

Fotografije z Armeškega: PGD Brestanica

Davi ob 5.23 so na Hrvaškem Brodu, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so na kraju ugotovili, da ni nevarnosti, ter preventivno pregledali dimnik s termovizijsko kamero.

Ob 20.40 se je v Ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah kadilo iz komunalnega zabojnika. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so pogasili v zabojniku odloženi tleči pepel.

Ob 21.33 je na Armeškem, občina Krško, ob lokalni cesti v bližini nestanovanjske stavbe, gorelo grmičevje. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Brestanica.

Ob 20.59 so na Trati v Kočevju gorele smeti in odpadni avtomobilski sedeži. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini pet kvadratnih metrov. Vzrok požara ni znan.

Ob 17.16 je v naselju Griček pri Željnah, občina Kočevje, gorela travnata površina. Požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, na izvodu DRAGOVANJA VAS;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:10 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDOŠIČI;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SEJMIŠČE Šentjernej.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, na izvodu OB CESTI LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Župelevca z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Bojsno, nizkonapetostno omrežje – Brezje danes med 9:00 in 12:00 uro.

