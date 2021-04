Pomnik osamosvojitvene vojne - obelisk zmage

12.4.2021 | 13:00

Obelisk zmage v Brežicah (vizualizacija, NAINO arhitekturni biro)

Brežice - Med pomembnejše dogodke ob letošnjem praznovanju 30-letnice samostojnosti države sodi postavitev osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah.

Leta 1991 je bilo Posavje na težišču dogajanj v osamosvojitveni vojni, v sporočilu za javnost piše namestnik predsednika OZVVS Brežice dr. Tomaž Teropšič: ''V njej je Teritorialna obramba Posavja ob minimalnih izgubah uspešno obranila Posavje in tako v celoti izpolnila zadane naloge in svoje poslanstvo. S tem si je trajno zagotovila odlično mesto na spoštljivi lestvici narodovega spomina.''

V ta namen je bila na občini Brežice imenovana projektna skupina za pripravo in izvedbo pomnika osamosvojitvene vojne v Brežicah, ki je konec leta 2020 objavila javni, odprti in anonimni poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika - pobudo zanj je dal prav Teropšič. Prispelo je sedem ponudb, komisija pa je s tajnim glasovanjem izbrala najprimernejšo rešitev. Obelisk zmage je zmagal skoraj soglasno, saj je bil predlog pomnika po Teropšičevih besedah ''všečen, monumentalen in imel zelo dobro zapisano zgodbo,''.

Odkritje obeliska oktobra

Avtorju izbrane rešitve, akademskemu slikarju in profesorju Alojzu Koncu iz Sevnice, je bila v izdelavo dodeljena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pomnika in ureditev parka ob njem. Pri tem bo sodeloval kot projektantsko podjetje arhitekturni biro NAINO d.o.o., ki ga zastopata Tadeja Šepec Bizjak in Grega Bizjak. Pomnik bo postavljen na prostoru med Domom kulture Brežice in Gimnazijo Brežice. Odkritje pomnika je predvideno v sklopu občinskega praznika v oktobru 2021. Ob tem naj bi izšla še znamka in pisemska ovojnica z znakom obeliska zmage 1991.

Dr. Tomaž Teropšič ob tem še sporoča: ''Vojni veterani smo s svojimi dejanji v preteklosti dali našim potomcem možnosti in pogoje, da samozavestno in ponosno gledajo v preteklost in prihodnost. Dali smo jim zgled in nauk, da smo Slovenci in Slovenke sposobni velikih dejanj, ko smo enotni.''

M. K.