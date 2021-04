Milenkiju osem let in pol zapora

12.4.2021 | 09:25

Milenki (levo), Dejvison (ob njem) in Džoko (desno v klopi zadaj). (foto: B.B.)

Novo mesto - Drago Brajdič Milenki je kriv poskusa uboja mladoletnega Valentina Kovačiča, za kar mora za 8 let v zapor. Kriv je tudi povzročitve lahke telesne poškodbe Valentinovega očeta Danijela Kovačiča, za kar mu je sodnica Mojca Hode prisodila še devet mesecev zapora, skupaj po pravilih o steku to nanese osem let in šest mesecev zapora. Kot olajševalno okoliščino je sodnica upoštevala dejstvo, da je bil Milenki tistega dne pijan. Sodba še ni pravnomočna.

Povzročitve lahke telesne poškodbe Danijelu Kovačiču sta kriva tudi Milenkijev oče Drago Brajdič Džoko in sin Drago Brajdič Dejvison. Džoku je sodnica prisodila pogojno kazen devetih mesecev zapora v preizkusni dobi štirih let, Dejvisonu pa šest mesecev pogojno na tri leta.

Zgodilo se je v novomeškem ronskem naselju 13. julija lani. Po sporu med Milenkijem in mladoletnima Danijelovima sinovoma so se Kovačiči pripeljali na dvorišče Brajdičev, razčistit zadeve. K Milenkiju sta pristopila Danijelova žena Zvonka in njen sin Valentin. Milenki je zgrabil Valentina in ga udaril. Ta mu je udarec vrnil in Milenki je padel na tla. V pretep sta se vmešala še Dejvison in Danijel. V tistem se je Milenki pobral, od nekod vzel sekiro in z njo Valentina udaril po glavi, da je ta nezavesten obležal s preklano lobanjo. Potem so se trije Brajdiči s palicami in drugimi predmeti spravili še na Danijela, ki je svojim telesom skušal zaščititi Valentina pred nadaljnjimi udarci. Mama Zvonka in brat Krešo sta nato Valentina s pomočjo še ene ženske zvlekla v avto, pridružil se jim je še Danijel in vsi skupaj so se odpeljali na urgenco. Le hitri zdravniški pomoči gre zahvala, da je Valentin hudo poškodbo glave preživel. Prihoda na sodišče in pričanja o dogodku ni sposoben, posledice napada pa bo čutil celo življenje.

