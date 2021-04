Gasilci zgroženi in osupli - oskrunjen in razbit vaški spomenik gasilstva v vasi Vihre

12.4.2021 | 10:20

Tak prizor je vaščane pričakal v nedeljo.

Tako pa je bilo nekoč ... (vse fotografije PGD Vihre, nekaj jih je še spodaj v fotogaleriji)

Vihre - V noči na nedeljo je nekdo oskrunil in podrl vaški spomenik v vasi Vihre, ki je bil dragocena dediščina in prvi korak k organiziranemu tamkajšnjemu gasilstvu. ''Gasilci smo osupli strmeli v grozoto, ki je sploh nismo mogli razumeti,'' danes sporočajo iz PGD Vihre.

Dodajajo, da je bil vaški vodnjak postavljen leta 1949 in je bil simbol društva in tudi gasilstva. Po vojni je bil to prvi skupni projekt vaščanov, ki so se zavedali, kako pomembno se je obvarovati pred ognjem v tako strnjenem naselju. Vse od leta 1948, ko je bilo ustanovljeno PGD Vihre, so gasilci in vaščani skrbeli za vodnjak in ga tudi umestili v svoj logotip.

Tarča očitno bakrena streha ...

Dejanje je člane društva in vaščane zelo prizadelo, saj je bilo, kot so prepričani, vse skrbno načrtovano. Na pašniku v bližini je bila ukradena avtomobilska prikolica, kamor so storilci naložili streho iz bakra z znakom društva.

Ob tem gasilci in vaščani vasi Vihre prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o tem dogodku, da to sporočijo na pristojno policijsko postajo.

M. K.

Galerija