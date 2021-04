Manj (nedeljskih) testov pomeni manj pozitivnih; še ves teden rdeči

12.4.2021 | 11:50

Foto: Bobo

Nov semafor sproščanja ukrepov (Vlada RS)

V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 1484 PCR testih potrdili 287 okužb z novim koronavirusom, umrlo je sedem covidnih bolnikov, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 903. Hospitaliziranih je 636 covidnih bolnikov, 142 jih potrebuje intenzivno nego.

Delež pozitivnih PCR testov je znašal 19,3 odstotka, opravili so tudi 5850 hitrih antigenskih testov.

Sedemdnevno povprečje okužb že drugi dan zapored znaša 903. Se je pa povečalo število covidnih v bolnišnicah, hospitaliziranih je namreč 21 bolnikov več kot dan prej. Intenzivno terapijo pa potrebujejo trije bolniki več kot dan prej. Iz bolnišnic so v nedeljo odpustili 18 bolnikov. Število umrlih bolnikov je enako kot dan prej, torej sedem.

V SB Novo mesto je danes tako kot včeraj 40 covidnih bolnikov, v SB Brežice pa so sprejeli dva nova bolnika in jih imajo zdaj 19.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 13.819 aktivnih koronavirusnih okužb.

Sedemdnevna in 14-dnevna incidenca ostajata visoki, je na vladni novinarski konferenci povedal direktor Urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija. Štirinajstdnevna incidenca na ravni države znaša 654. Najvišja je v savinjski, primorsko-notranjski in goriški regiji, najnižja pa še vedno v Pomurju in Posavju.

Sedemdnevna incidenca pa na ravni države znaša 301. Najvišja je v primorsko-notranjski in Savinjski regiji, najnižja pa v posavski in obalno-kraški.

Preigravanje številk

Vlada je prejšnji teden odločila, da bodo od ponedeljka do nedelje veljali ukrepi iz rdeče faze po osveženem vladnem korona semaforju sproščanja ukrepov. Rdeča faza na papirju zahteva sedemdnevno povprečje pozitivnih, ki je enako ali večje od 1000. Tega danes zaradi testne anomalije na velikonočni ponedeljek (na praznične dni se izvede manj testov) še nismo dosegli, jutri pa bomo na meji, najverjetneje čez mejo.

Jutri namreč iz tedenskega povprečja izpade velikonočni ponedeljek, ko je bilo zabeleženih le 272 primerov. Prejšnji ponedeljki so dali 1082, 982 in 918 pozitivnih, kot kažejo podatki na Sledilnik za covid-19. Da bi prišlo povprečje točno na 1000, bi na današnji ponedeljek potrebovali 916 pozitivnih primerov. Gre le za igračkanje s številkami, saj bo, kot zapisano zgoraj, Slovenija še cel teden v rdeči fazi, v kateri so denimo terase gostinski lokalov zaprte.

M. K.; G. G.