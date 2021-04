Hudo prometno nesrečo pri Vranovičih povzročil 21-letni voznik BMW-ja

O hudi prometni nesreči na regionalni cesti Črnomelj - Metlika so bili policisti v soboto obveščeni ob pol osmih zvečer. Po prvih ugotovitvah je 21-letni voznik BMW-ja vozil iz smeri Črnomlja proti Metliki. Zaradi prevelike hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v prednji del Audija, ki ga je vozil 23-letni voznik. Voznik BMW-ja je zapeljal s ceste in trčil še v travnati nasip, od tam pa je vozilo odbilo, se večkrat prevrnilo ter obstalo na strehi okoli 170 metrov od mesta trčenja. V nesreči sta se hudo poškodovala 25-letni in 23-letni potnik, oba sta sedela na zadnjih sedežih v BMW-ju, voznik in 24-letni potnik, ki je sedel na sprednjem sedežu, sta bila lažje poškodovana. Prav tako lažje poškodovana sta bila voznik audija in 23-letna potnica v njegovem vozilu. Po ugotovitvah policistov so bili vsi udeleženci pripeti z varnostnim pasom. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča pri Ždinji vasi

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na regionalni cesti pri Ždinji vasi. Povzročil jo je 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zarai nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil 33-letnega voznika. V nesreči so se lažje poškodovali potnica v vozilu povzročitelja, 33-letni voznik in potnik v njegovem vozilu. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Pijanemu zasegli avtomobil

Policiste so v petek na pomoč poklicali iz bencinskega servisa ob avtocesti, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval osebje in ni poravnal računa. Policisti PPP Novo mesto so 28-letnega moškega izsledili v prometu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Tega je odklonil, nima tudi veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, dobil je plačilni nalog, na sodišče pa bodo naslovili še obdolžilni predlog.

Nedostojno se je vedel v trgovini, pijanega ustavili na cesti

Sevniški policisti so bili v soboto obveščeni o nedostojnem vedenju moškega v prodajalni v Sevnici. Na podlagi opisa so ga izsledili v prometu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in uvedli hitri postopek zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o zasebnem varovanju.

Prijeli vlomilce na begu



Brežiške policiste je v minuli noči občan obvestil o sumljivem ravnanju skupine oseb, ki najverjetneje vlamljajo v objekt Hrastinski poti. Na kraj je bilo takoj napotenih več patrulj in policisti so pri begu izsledili in prijeli tri osumljence z območja Brežic in Šentjerneja. Okoliščine kaznivega dejanja še preverjajo, izdali pa so jim plačilne naloge zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o javnem redu in miru in Zakona o osebni izkaznici.

V okno vrgel steklenico z vnetljivo snovjo

V petek nekaj pred 21. uro je nekdo, kot smo že poročali, v okno stanovanjske hiše v Črnomlju vrgel molotovko in zanetil požar. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah je neznani storilec v pritlično okno stanovanjske hiše vrgel gorečo steklenico, napolnjeno z vnetljivo tekočino. Steklenica je razbilo steklo okna in padla na tla, požar so stanovalci sami pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 2000 evrov premoženjske škode. Novomeški kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V Dovškem na območju PP Krško je v petek popoldne neznanec skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

V Spodnjem Starem Gradu na območju PP Krško je med 6. 4. in 9. 4. nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in odnesel plinsko jeklenko.

V soboto je na Vrhpeči na območju PP Novo mesto nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ukradel je samohodno kosilnico, dve nahrbtni kosilnici in visokotlačni čistilec. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1000 evrov.

Na Čatežu ob Savi je med 1. 4. in 10. 4. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel televizijski sprejemnik, mikrovalovno pečico, radijski sprejemnik in sesalnik. Škode je za okoli 1000 evrov.

V noči na nedeljo je s travnika na območju Viher nekdo odpeljal prikolico znamke TPV in na bližnjem objektu poškodoval streho ter potrgal bakrene žlebove. Škode je za okoli 3000 evrov.

V Črnomlju je konec tedna nekdo iz tovornega vozila izmaknil dve motorni žagi znamke Stihl in lastnika oškodoval za 2500 evrov.

Nezakoniti migranti

Policisti so na območju Dolnje Težke Vode izsledili in prijeli državljana Pakistana, v Dobovi pa državljana Alžirije. Policijski postopki s tujcema, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na podvozju priklopnega vozila odkrili dva državljana Afganistana. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

