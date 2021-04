Kmetijski minister si je ogledal škodo po pozebi in napovedal državno pomoč

12.4.2021 | 15:00

Kmetijski minister Jože Podgoršek v pogovoru z Marjeto Uhan, ki skupaj z možem Marjanom in sinom Aljažem vodijo sadjarsko kmetijo v Rodinah pri Trebnjem.

Pozeba prejšnji teden je prizadela vse vrste sadnega drevja. Pri Uhanovih ocenjujejo, da je pobrala ves letošnji pridelek sadja.

Rodine, Trebnje - Slovenijo je prejšnji teden prizadela pozeba. Kmetijski minister Jože Podgoršek si je danes ogledal škodo, dopoldan je obiskal sadjarsko kmetijo Uhan v Rodinah pri Trebnjem, kjer na desetih hektarjih pridelujejo sadje. Letos ga zaradi pozebe ne bo. Minister ocenjuje, da je nastalo za najmanj 40 milijonov evrov škode in da slovenskega sadja letos skorajda ne bo oz. ga bo zelo malo.

Pri tem je opozoril, da gre za preliminarno oceno škode in da je za končno oceno še prezgodaj. »Kot kaže, je letošnja pozeba zagotovo primerljiva s pozebo v sadjarskem sektorju iz leta 2017, ko ocenjujemo, da smo imeli slovenskega sadja zgolj za peščico. Tudi današnji ogled to potrjuje,« je danes po pogovoru s predstavniki Občine Trebnje, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sadjarske sekcije Gospodarske zbornice Slovenije povedal Podgoršek in napovedal državno pomoč, država se bo pri tem oprla na izkušnje preteklih pozeb.

Različni ukrepi

Gre za ukrepe v različnih smereh, je nadaljeval in navedel pripravo interventnega zakona, pri katerem razmišljajo, da bi prizadetim kmetijam, ki so zakupnice državnih zemljišč, pomagali z znižanjem ali celo odpisom zakupnin. »Ravno tako bomo Upravi RS za zaščito in reševanje predlagali, da gre v oceno škode po vsej Sloveniji, in sicer škode že tudi zaradi pozebe, ki je bila na Primorskem konec marca. Zakaj je to tako pomembno? Na kmetijskih gospodarstvih, kjer je bila ocenjena škoda, jim lahko odpišemo tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,« je poudaril minister in še dodal: »Poskušali bomo tudi doseči nadomestilo za izpad škode, vsaj primerljivo, kot je bilo v letih 2016 in 2017.«

Sicer pa se je minister z današnjimi sogovorniki strinjal, da morajo v prihodnje z ministrstvom za okolje poiskati načine za hitrejše pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za pripravo namakalnih in protipozebnih sistemov. Poiskati morajo tudi rešitve za bolj ambiciozno nastopanje pri tovrstnih naložbah.

Podgoršek je še napovedal, da bo kmetijsko ministrstvo maja vnovič objavilo razpis za investicije za kmetijska gospodarstva, ki bodo vlagala v prilagajanje podnebnim spremembam. Razpis bo prinesel še enkrat več denarja kot lani. Če so lani govorili o 10 milijonih evrov, jih bo letos na razpolago 20 milijonov, je še zatrdil.

Predsednik sadjarske sekcije Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Kozole je po pogovoru z ministrom povedal, da bi pozeba letošnjo pridelavo sadja lahko oklestila za dobre štiri petine. Sicer pa je ministra opozoril, da bi morali iskati sistemske rešitve in v slovenskem sadjarstvu v najkrajšem možnem času vsaj tretjino površin opremiti z oroševalnimi sistemi. Predvsem pa pričakujejo poenostavitev postopkov za njihovo postavitev, je še dejal Kozole.

Besedilo in fotografije: R. N.

