Na Cesti 4. julija avto na streho

12.4.2021 | 18:30

Avto so včeraj 'na noge' postavljali tudi ribniški gasilci pri Velikih Laščah. (foto: arhiv; PGD Ribnica)

Danes ob 16.21 se je na Cesti 4. julija v Krškem osebno vozilo prevrnilo na streho. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, postavili vozilo na kolesa in ga odstranili s ceste, odklopili akumulator, preprečili iztekanje in z vpojnimi sredstvi posuli že razlite motorne tekočine ter nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Pirotehnika uničila mino

Ob 8.26 je na Valvasorjevem nabrežju ob reki Savi v Krškem občan našel minometno mino, kaliber 81, ostanek II. svetovne vojne italijanske izdelave. Nevarno najdbo sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Gorenjsko Ljubljanske regije na kraju uničila. Obveščene so bile pristojne službe.

Bili so brez vode

Ob sedmih zjutraj je prišlo na Vajdovi ulici v Semiču do okvare na javnem vodovodnem omrežju. Zaradi okvare je bila prekinjena oskrba s pitno vodo do 11.00 ure na Vajdovi ulici in v naselju Oskoršnica. Napako so odpravili delavci komunalnega podjetja.

M. K.