Je reševanje »smrdljivega« problema predrago?

13.4.2021 | 07:15

Cisterne Komunale Novo mesto držijo od 7,5 do 8 kubičnih metrov.

Novo mesto, Mirna Peč - Večina v mestih ima že urejeno javno kanalizacijo, pri ostalih pa so te »smrdljive« zadeve lahko še hud problem. Kako pa je s cenami odvoza grezničnih gošč?

Komunala Novo mesto d.o.o. zdaj izvaja obvezno gospodarsko javno službo (OGJS) praznjenje greznic v petih dolenjskih občinah in temu ustrezno je narejen plan, da so specialna vozila za praznjenje greznic vsak dan polno zasedena.

Simon Lukšič

Račun: praznjenje greznice + strošek prevzete odpadne vode + DDV



Kot pove Simon Lukšič, vodja sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na Komunali Novo mesto d.o.o, je račun komunale sestavljen iz dveh postavk: praznjenje greznice stane 70 evrov na uro in DDV, strošek prevzete vsebine (odpadne vode) pa stane pet evrov na kubični meter in DDV. V ceno je všteta tudi pot. Zaposleni po zaključeni storitvi izpolnijo zapisnik, kjer so navedene prevzete količine in porabljen čas. Zapisnik stranka s svojim podpisom potrdi, to pa je tudi podlaga za izdajo računa.

Lukšič pove, da se storitev začne izvajati, ko se kamion iz centralne čistilne naprave (CČN) Novo mesto odpravi na pot proti stranki, in se zaključi, ko se vrne na čistilno napravo in tam izprazni prevzeto vsebino.

Cena enaka za vse

»Cena je enotna za vse stranke, kilometrina je všteta v ceno storitve in je posebej ne obračunamo. Zato drži - daljša je pot, več je porabljenega časa, da se storitev opravi. Cena je enaka za vse občine,« razloži sogovornik in zagotovi, da so njihove cene popolnoma primerljive s cenami ostalih komunalnih podjetij v Sloveniji.

Več o zakonodaji, kako mora biti greznica izpraznjena najmanj enkrat na tri leta ter kako je s tem v mirnopeški občini, kjer se trudijo, da bi svetniki sprejeli in potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN, pa se to že dvakrat ni zgodilo, pa preberite v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj