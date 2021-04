Danes brez elektrike

13.4.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu RDEČI HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu MORAVČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Župelevec, Bojsno, Spodnje Bojsno, Bojsno šola, Slopno in Veseli vrh med 9. in 11.30 uro.

M. K.