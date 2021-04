FOTO: Zadnja snežna epizoda v letošnji pomladi?

13.4.2021 | 08:10

AC pri Pljuski (vse fotografije: promet.si)

Vahta

Višnja Gora

Sneži do nadmorske višine okoli 500 metrov, občasno bo lahko tudi niže. Nad 500 metri višine bo predvidoma zapadlo od pet do deset centimetrov južnega snega, ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem pa do okoli 20 centimetrov. Meteorologi opozarjajo, da lahko dopoldne med Notranjsko in Primorsko veter prenaša sneg in gradil snežne zamete.

Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih dosegali hitrosti do okoli 100 kilometrov na uro. Zaradi tega bo predvsem primorska avtocesta težje prevozna, opozarjajo na agenciji za okolje.

Zaradi obilnega deževja na zahodu Slovenije bodo reke v zahodni, južni in v osrednji Sloveniji naraščale in se lahko na Primorskem danes na običajnih mestih razlijejo ob strugi.

Jutri bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske do okoli -6, najvišje dnevne od 6 do 12 °C.

M. K.