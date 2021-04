Do četrtka čas za predloge porabe proračunskega denarja; na voljo 210.000 €

13.4.2021 | 09:40

Krško - V okviru participativnega proračuna Občine Krško za leto 2022 je na voljo skupno 210.000 evrov za sedem območij, za vsako po 30.000 evrov. Občanke in občani lahko še do tega četrtka, 15. aprila, predlagajo projektne predloge na tej povezavi. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 4. in 11. junijem 2021. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2022.

Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli v letu 2019, je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali.

V proračunu Občine Krško za leto 2022 bo za participativni proračun predvidenih 210.000 evrov. Sredstva pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja. Gre sicer za sedem območij, ki jih sestavljajo krajevne skupnosti Brestanica in Rožno-Presladol, Dolenja vas, Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna in Zdole, Gora, Raka in Veliki Trn, Koprivnica in Senovo, Krško, Podbočje in Veliki Podlog ter Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje.

Vse predloge bo do maja pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Ta bo nato pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih.

Glasovanje o prednostni izvedbi projektov bo potekalo na spletni strani Občine Krško od 4. 6. 2021 do vključno 11. 6. 2021 ter v sprejemni pisarni Občine Krško med 4. in 11. junijem v okviru delovnega časa.

M. K.