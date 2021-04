Pravilno predvideli rdečo fazo, od naslednjega tedna regijski princip

13.4.2021 | 11:45

Za potrditev rdeče faze na papirju smo potrebovali okoli tisoč pozitivnih primerov na testiranju za koronavirus. Ponedeljkovo testiranje je 'obrodilo sadove'. Na več kot 48.000 testih, hitrih in PCR testih skupaj se je odkrilo 1049 pozitivnih na koronavirus, kar sicer nekoliko manj kot v ponedeljek pred dvema tednoma. Ker je iz sedemdnevnega povprečja izpadel velikonočni ponedeljek, ki je z nizkim številom pozitivnih popačil statistiko, je včerajšnji ponedeljek spet prinesel pravo optiko. Tedensko povprečje primerov je po podatkih Sledilnika za covid-19 1019 (vladni podatki so nekaj številk nižji), kar nas po novem semaforju sproščanja ukrepov uvršča v rdečo fazo. Vlada in strokovna skupina sta torej pravilno predvideli potek okužb.

Ne glede na številke bo vsa Slovenija ta teden ostala v rdeči fazi, v kateri so terase lokalov še zaprte, naslednji teden pa se bo ukrepe "pretresalo" glede na epidemiološko stanje po statističnih regijah, saj pravih regij Slovenija (še) nima.

Hospitaliziranih je danes 617 covidnih bolnikov, 146 jih potrebuje intenzivno nego, umrli so štirje covidni bolniki.

Število covidnih bolnikov v bolnišnicah se je zmanjšalo, hospitaliziranih je 19 bolnikov manj kot dan prej. Intenzivno terapijo pa potrebujejo štirje bolniki več kot dan prej. Iz bolnišnic so v ponedeljek odpustili 79 bolnikov.

V SB Novo mesto je danes, kot poročamo, 41 covid bolnikov (včeraj 40 - šest so jih sprejeli, štiri odpustili, eden je žal umrl), v SB Brežice pa jih je danes 18 (dva so sprejeli in tri odpustili).

14- in 7-dnevna pojavnost števila okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev ostajata visoki, je na vladni novinarski konferenci povedal direktor urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija. Na ravni države 14-dnevna pojavnost znaša 653, najvišja pa je v savinjski regiji, kjer znaša 840, in v primorsko-notranjski regiji, kjer znaša 767. Najnižja 14-dnevna pojavnost pa je še naprej v pomurski in posavski regiji, kjer znašata 496 in 470.

7-dnevna pojavnost na nivoju države znaša 338, v ponedeljek je 301. Najvišja je v primorsko-notranjski (492) in savinjski (458) regiji, najnižja pa v goriški (274) in obalno-kraški (221) regiji.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 13.786 aktivnih koronavirusnih okužb.

V Sloveniji so z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili 334.706 oseb, z dvema pa 122.185 oseb, je objavljeno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

M. K.