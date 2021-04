SB Novo mesto: najmlajši bolnik na intenzivnem covid oddelku star 41 let; kadrovske težave in odpovedi programov

13.4.2021 | 11:15

Interna stavba Splošne bolnišnice Novo mesto (foto: SB)

Postelje na intenzivnem covid oddelku SB NM (foto: arhiv DL; L. M.)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 41 covid bolnikov, od tega 11 na intenzivnem oddelku. Ventiliranih je trenutno 11 pacientov, sprejemajo pa dvanajstega, ki ga bodo prav tako morali ventilirati, sporočajo iz bolnišnice.

Trenutno je najmlajši bolnik na intenzivnem covid oddelku star 41 let, najstarejši pa 76. Povprečna starost na tem oddelku je 63 let, na običajnem covid oddelku pa 68 let. Starostna stopnja hospitaliziranih je nižja kot v preteklih dveh valovih. To dejstvo po eni strani pripisujejo učinku cepljenja najstarejših, po drugi strani, pa tudi temu, da je veliko starostnikov, predvsem tistih iz DSO-jev, covid že prebolelo.

Zaradi poznih zapletov pri novi koronavirusni bolezni so sprejeli nekaj bolnikov na kardiološki in pljučni oddelek, niso pa še imeli primera, da bi bolnik, ki se je ponovno okužil ali je dobil okužbo po cepljenju, potreboval hospitalizacijo.

Največji problem ta trenutek je fizična in psihična izčrpanost kadra, saj epidemija traja že leto dni. Težave s kadri rešujejo praktično čez celotno epidemijo (zaradi obolevnosti, varstva otrok, ...). To rešujejo s prerazporejanjem, specializanti in seveda tudi z odpovedjo rednih programov.

Še vedno so največji zaostanki rednih programov na področju kardiologije, ortopedije, urologije ... ''Trudimo se delati čim več rednega (elektivnega) operacijskega programa, glede na razpoložljiv kader in zaščitne ukrepe,'' še sporočajo iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

M. K.