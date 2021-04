FOTO: 21 ton tovora prevažal brez sredinskega kolesa; 19-letnik prehiter v krožišču

13.4.2021 | 14:00

Foto: PPP Novo mesto

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj v Trebnjem ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal 21 ton tovora. Med preverjanjem v evidencah so ugotovili, da 43-letni voznik za vlečno vozilo nima veljavnega prometnega dovoljenja, nima opravljenega tehničnega pregleda, vozilo ni zavarovano, na njem pa je bila nameščena registrska tablica, ki pripada drugemu vozilu. Kršitelj v tahografu ni imel ustrezne kartice in v vozniškem dovoljenju ni imel vpisane veljavne poklicne kvalifikacije. Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi na priklopnem vozilu, na katerem zaradi poškodovanega zavornega diska ni bilo nameščenega sredinskega kolesa.

Tovorno vozilo so izločili iz prometa, vozniku zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 4.000 evrov in uvedli prekrškovni postopek tudi zoper pravno osebo.

Hitro je hitro prehitro

Včeraj nekaj pred pol peto uro popoldne so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti pri krožnem križišču izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ukradli drago kolo

Črnomaljski policisti so bili obveščeni, da je na Oskoršnici v zadnjem mesecu dni nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel kolo z motorjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 8000 evrov.

Nezakoniti prehodi meje

Policisti so na območju Gornje Prekope (PP Šentjernej) izsledili in prijeli pet državljanov Pakistana in na območju Rigonc državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v zadnjih 24. urah skupno intervenirali v 44. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 126 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.