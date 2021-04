Evropska komisija v preiskavo prevzema Trima

Bruselj/Trebnje - Evropska komisija začenja poglobljeno preiskavo, da bi ocenila predlagani prevzem podjetja Trimo s strani irskega koncerna Kingspan. Skrbi jo, da bi prevzem v številnih državah članicah in Veliki Britaniji lahko zmanjšal konkurenco in povzročil zvišanje cen na trgu za sendvič plošče iz mineralnih vlaken.

Kingspan s sedežem na Irskem je proizvajalec izolacijskih plošč, rešitev za osvetlitve in zračenje ter vodne, energijske, podatkovne in talne tehnologije, slovenski Trimo pa se ukvarja predvsem s proizvodnjo sendvič plošč iz mineralnih vlaken.

"Kingspan in Trimo bi bila skupaj daleč največji akter v Evropi in glavni dobavitelj visokokakovostnih sendvič plošč iz mineralnih vlaken. Ta proizvod je pomemben za boljšo izolacijo in energijsko učinkovitost industrijskih in poslovnih stavb, ki so ključnega pomena za uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora," je v današnjem sporočilu pojasnila izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, pristojna za politiko konkurence.

Kot je poudarila, mora komisija zagotoviti zdravo konkurenčno okolje za vsa podjetja, ki uporabljajo ta proizvod za izolacijo svojih stavb.

Začetna preiskava Evropske komisije je razkrila, da sta Kingspan in Trimo enakopravna konkurenta pri prodaji sendvič plošč iz mineralnih vlaken v številnih državah Evrope. Na tej točki jo skrbi, da bi predlagani prevzem lahko znatno zmanjšal konkurenco za sendvič plošče iz mineralnih vlaken na Češkem, Danskem, v Franciji, na Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji in Veliki Britaniji, so v sporočilu za javnost zapisali v Bruslju.

V vsaki od teh držav bi imela namreč Kingspan in Trimo visoke skupne tržne deleže, oba bi ponujala visokokakovostne proizvode in storitve, hkrati pa bi imela po pojasnilih komisije le omejeno konkurenco dobaviteljev, ki bi bili sposobni ponuditi proizvode in storitve primerljive kakovosti. "Poleg tega bi bili v večini naštetih držav preostali konkurenti bistveno manjši od združenega subjekta. Predlagani prevzem bi tako odpravil pomemben konkurenčni pritisk za oba," so dodali.

Kot so še navedli v Bruslju, so za trg za sendvič plošče iz mineralnih vlaken značilne razmeroma visoke ovire tako za vstop kot za širitev. Te ovire se nanašajo zlasti na potrebo po dovolj široki paleti kakovostnih proizvodov, ki lahko pridobijo in ohranijo vse potrebne nacionalne in mednarodne certifikate. Preiskava trga ni pokazala nobenega pomembnejšega novega akterja na trgu.

Komisija bo sedaj izvedla poglobljeno preiskavo učinkov predlaganega prevzema, da bi ugotovila, ali je verjetno, da bo znatno oviral učinkovito konkurenco.

Predlagani prevzem je bil na komisijo napoten oktobra lani, priglašen pa marca letos. Po njihovih navedbah podjetji Trimo in Kingspan med začetno preiskavo za odpravo predhodnih pomislekov komisije nista predložili zavez. Komisija ima zdaj do 20. avgusta čas, da sprejme odločitev. Začetek poglobljene preiskave pa ne vpliva na rezultat preiskave, so izpostavili.

