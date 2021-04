FOTO: Prometna nesreča na Kvedrovi

13.4.2021 | 18:30

Prometna nesreča na Kvedrovi (PGD Sevnica)

PGD Sevnica

PGD Sevnica

Fotografija s popoldanskega posredovanja v Brežicah (PGD Obrežje)

Ob 6.40 sta na Kvedrovi cesti v Sevnici trčili osebni vozili. V nesreči so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanim, odklopili akumulatorja na vozilih, počistili razlite motorne tekočine in odstranili vozili s cestišča. Reševalci NMP Sevnica so poškodovane osebe oskrbeli na kraju.

Zapeljala s ceste in se prevrnila na streho

Ob 14.17 je na Novomeški cesti v Straži voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, stabilizirali prevrnjeno vozilo, nudili pomoč poškodovani voznici do prihoda reševalcev in pomagali pri prenosu v reševalno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznico na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorela električna napeljava v poslovnem objektu

Ob 13.39 je zagorela električna napeljava v poslovnem objektu v Ulici kozjanskih borcev v Brežicah. Gasilci PGD Brežice, Brežice okolica, Bukošek, Mihalovec,Cerina, Obrežje in Dečno selo so požar na elektro omrežju pogasili, prezračili in s termo kamero pregledali prostor. Poškodovana je razna oprema v skladišču in uničena električna napeljava. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Brežice.

Gasilca pomagala reševalcem

Ob 11.46 sta v Ločni v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto nudila pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

Gorel avto na Ljubljanski cesti

Ob 15.19 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu gorelo parkirano osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar v motornem predelu, odklopili akumulator in pregledali vozilo s toplotno kamero.

