Živali v urbanem okolju

14.4.2021 | 08:00

Poligon na Savski cesti (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Veliko občanov ima domače živali in hišne ljubljenčke, tudi Občina Sevnica pa na različne načine pripomore k ustvarjanju prijetnega bivanjskega okolja za primerno sobivanje z njimi.

Kot sporočajo z občine, zagotavljajo oskrbo in zaščito zapuščenih živali z najemom prostora na Veterinarski postaji Sevnica, ki ima pridobljeno koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč. Lani je bilo v zavetišče za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 119 živali, med njimi 17 psov in 102 mački z območja občine. Letno se za dejavnost zavetišča namenja okrog 20 tisoč evrov.

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije



Zaradi porasta števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je Občina Sevnica že leta 2016 odločila za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Akcija poteka dvakrat letno, pomladi in jeseni, v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica. Od letošnjega leta je v akcijo poleg sterilizacije vključen tudi ukrep kastracije. Letno se za izvedbo akcije namenja štiri tisoč evrov. S pomočjo občinskega proračunskega denarja v skupni višini 22 tisoč evrov je bilo tako od začetka izvajanja akcije doslej steriliziranih skoraj 900 lastniških mačk.

Poligon

Občina pa, kot sporoča, odlično sodeluje tudi s Kinološkim društvom Sevnica. Med drugim je sodelovala pri ureditvi poligona oziroma vadbišča za pse na Savski cesti, pa tudi pri ureditvi pokritega prostora ob vadbišču. Poligon omogoča kakovostno šolanje psov in raznolike dejavnosti društva. Pomemben je za urejeno sobivanje različnih deležnikov, ki vsak na svoj način uporabljajo javni prostor, ter za vse tiste lastnike psov, ki nimajo lastnega dvorišča oziroma zemljišča za te namene, sporočajo iz sevniške občine.

M. K.