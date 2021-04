Javna dela (tudi) za omilitev posledic odpuščanja ob epidemiji

14.4.2021 | 10:00

Občina Brežice (foto: arhiv DL)

Brežice - Brežiška občina bo za sofinanciranje plač udeležencev programov javnih del letos namenila 105.000 evrov. Znesku, ki ga običajno namenja javnemu delu, je predvsem zaradi zvišanja minimalne plače, izplačila regresa in dodatka na delovno dobo z rebalansom letos dodala 15.000 evrov. S tem želi tudi omiliti posledice odpuščanja ob epidemiji covida-19.

Kot so sporočili z občine, je brežiški župan Ivan Molan pojasnil, da občina z omenjenim sofinanciranjem predvsem v javnih zavodih omogoča 17 delovnih mest, s podpisom javnega interesa izvajalcem pa je možna zaposlitev še dodatnih 15 ljudi.

Programe javnih del, ki vključujejo dolgotrajno brezposelne, ki so več kot leto dni neprekinjeno prijavljeni v seznamu brezposelnih, sicer med drugim izvajajo v socialnem varstvu, v vzgoji in izobraževanju ter na področjih kulture, okolja in prostora ter kmetijstva.

Udeleženci javnih del so pri različnih izvajalcih vključeni v poučevanje in drugo pomoč, sodelujejo pri socialnem vključevanju posebej ranljivih skupin prebivalstva in socializaciji Romov. Pomagajo starejšim in invalidom ter v turizmu, sodelujejo pri urejanju športnih objektov, pri izvajanju brezplačnih tečajev in pri drugih socialnih dejavnostih, je še dejal Molan.

Po podatkih brežiške občine strošek plačila vključenim v programe javni del pogodbeno sofinancirata zavod za zaposlovanje in Občine Brežice. Občina pokriva dve petini stroškov in zavod za zaposlovanje preostanek.

Izvajalci javnih del so Vrtec Mavrica Brežice in Osnovna šola Cerklje ob Krki s po dvema zaposlitvama, Osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja v Krškem s po eno zaposlitvijo, Splošna bolnišnica Brežice z dvema zaposlitvama, Center za socialno delo Posavje s tremi, Zavod za šport Brežice in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s po dvema zaposlitvama ter Zavod Papilot in Ozara Slovenije - Brežice s po eno zaposlitvijo, so še navedli na brežiški občini.

M. K.

Zvočni zapisi Ivan Molan o letošnjih javnih delih Ivan Molan o letošnjih javnih delih