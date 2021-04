Goreli električni vodniki na strehi

14.4.2021 | 07:00

Sinoči ob 22.51 je na Drenovcu, občina Črnomelj, zagorelo na ostrešju stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vinica so pogasili goreče električne vodnike in preprečili širitev požara na ostrešje. Na kraju požara je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana, ki je odklopil elektriko.

Strešniki bi lahko popadali

Ob 17.40 so v Kastelčevi ulici v Novem mestu premaknjeni strešniki na strehi vrstne hiše v mestnem jedru ogrožali mimoidoče. Gasilci GRC Novo mesto so se s pomočjo avtodvigala povzpeli na streho in popravili premaknjene slemenjake in strešnike.

Odprli vrata avtomobila

Ob 20.02 so na Ulici mladinskih delovnih brigad v Krškem posredovali gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL..

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 11.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI na izvodu POLJANSKA GORA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH na izvodu GORENJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Log čistilna naprava Sevnica med 8:00 in 10:30 uro in na območjuTP Betonarna Hribšek med 11:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krko okolica pa na območju TP Ravne Zdole, Šapole, Križe, Rušno, Pečice, Osredek, Rakonce in Preska med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Zdole, nizkonapetostno omrežje – Ravne med 8:30 in 11:30 uro.

